Главу Чувашии срочно госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга

Из Санкт-Петербурга, где проходило пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси с участием Президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, пришло сообщение о госпитализации главы Чувашии. Михаил Игнатьев участвовал в заседании Форума вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, федеральными министрами и главами других регионов.

Официально пресс-служба Игнатьева заявляет, что чиновник в отпуске и проходит плановую диспансеризацию. Собственные источники "КП-Казань" в Санкт-Петербурге заявляют об ухудшении его состояния и госпитализации в кардиологическое отделение Мариинской больницы Северной столицы.