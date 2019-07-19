2019-07-19T13:39:04+03:00
Происшествия

Главу Чувашии срочно госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга

Михаила Игнатьева направили в кардиологическое отделение Мариинской больницы
Лика ИСАЕВА
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Фото: пресс-служба правительства Чуваши.Фото: пресс-служба правительства Чуваши.
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Из Санкт-Петербурга, где проходило пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси с участием Президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, пришло сообщение о госпитализации главы Чувашии. Михаил Игнатьев участвовал в заседании Форума вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, федеральными министрами и главами других регионов.

Официально пресс-служба Игнатьева заявляет, что чиновник в отпуске и проходит плановую диспансеризацию. Собственные источники "КП-Казань" в Санкт-Петербурге заявляют об ухудшении его состояния и госпитализации в кардиологическое отделение Мариинской больницы Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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