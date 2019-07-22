2019-07-22T20:48:00+03:00
Общество

"Что ты будешь делать, когда у тебя будут свои дети?!": в Чебоксарах мать с ребенком обматерила и плюнула на подростка, выгоняя его со спортплощадки

Школьники сняли конфликт на мобильный телефон [видео]
Ирина ЛЕСКОВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Очередной конфликт между подростками и "яжематерью" произошел на днях в Чебоксарах возле ТЦ "Овас" в парке, где есть спортплощадка для скейтеристов.

Начало конфликта осталось за кадром, но и без этого можно понять, что ссора между детьми и женщиной началась из-за того, где гулять с ребенком. Мать с коляской и собачкой на поводке прогуливалась там, где на большой скорости катались школьники.

Похоже, что кто-то случайно задел коляску или саму женщину. На что она разразилась потоком нецензурной брани, не стесняясь никого. Она требовала от подростков уйти со спортплощадки, невзирая на то, что сама находится там "на птичьих правах".

В Чебоксарах мать с ребенком обматерила и плюнула на подростка, выгоняя его со спортплощадки.соцсети

Дети попытались ей объяснить, что детская площадка находится чуть дальше, а здесь ей и ее ребенку находиться опасно, но женщина ничего не слышала. Она требовала от школьников посмотреть ей в глаза, вопрошала, что они будут делать, когда у них будут свои дети. Затем она начала бить их рукой, подхватила собачку на руки и плюнула в одного из юных спортсменов.

Обе стороны конфликта угрожали вызвать полицию, но сделали кто-либо из них это, неизвестно.

Видео уже собрало более 70 тысяч просмотров, и не нашлось ни одного комментария из 200, где бы оправдывали поведение женщины:

" > пригнать в скейтпарк

> возмущаться, что здесь катаются на скейтах.

После родов реально мозг не работает?"

ИСТОЧНИК KP.RU

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