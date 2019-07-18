2019-07-18T12:04:08+03:00
Общество

«На мгновение подумала, что у него деньги закончились»: глава Чувашии засветился в рекламе по продаже вишни

Интересный ход сделала одна из жительниц Цивильского района
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В интернете некто Anna Grigoreva решила продать вишню с собственного сада. А чтобы клиенты не оставили ее объявление незамеченным, к рекламному посту она прикрепила фотографию главы Чувашии Михаила Игнатьева, который держит в руках небольшой тазик с "товаром".

- Вишня. 1 килограмм = 100 рублей. Первому покупателю за 90, - вполне серьезно написала продавец.

Комментаторы, правда, отнеслись к объявлению с юмором:

«Блин, на мгновение подумала, что у него деньги закончились».

«У главы надо купить! Помочь ему!».

«Что ж вы так дешево цените? Сам же глава Чувашии! А он вообще в курсе, что торгует вишней?».

Однако среди интернет-пользователей нашлись и те, кто всерьез задался вопросом: не положен ли штраф за использование чужой фотографии в рекламных целях?После Anna призналась, что снимок с объявлением объединила не она, а администратор сообщества, который выложил пост.

При каких обстоятельствах была сделана фотография Игнатьева с вишней, и помогла ли она как-то продавцу пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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