«На мгновение подумала, что у него деньги закончились»: глава Чувашии засветился в рекламе по продаже вишни

В интернете некто Anna Grigoreva решила продать вишню с собственного сада. А чтобы клиенты не оставили ее объявление незамеченным, к рекламному посту она прикрепила фотографию главы Чувашии Михаила Игнатьева, который держит в руках небольшой тазик с "товаром".

- Вишня. 1 килограмм = 100 рублей. Первому покупателю за 90, - вполне серьезно написала продавец.

Комментаторы, правда, отнеслись к объявлению с юмором:

«Блин, на мгновение подумала, что у него деньги закончились».

«У главы надо купить! Помочь ему!».

«Что ж вы так дешево цените? Сам же глава Чувашии! А он вообще в курсе, что торгует вишней?».

Однако среди интернет-пользователей нашлись и те, кто всерьез задался вопросом: не положен ли штраф за использование чужой фотографии в рекламных целях?После Anna призналась, что снимок с объявлением объединила не она, а администратор сообщества, который выложил пост.

При каких обстоятельствах была сделана фотография Игнатьева с вишней, и помогла ли она как-то продавцу пока не ясно.