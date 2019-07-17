2019-07-17T11:23:31+03:00
Общество

Более 3000 человек посетили интерактивный парк Tele2 в Горкинско-Ометьевском лесу

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Казань - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает гостей и жителей Казани провести время в онлайн-парке с зоной коворкинга и 4G-кинотеатром. Уникальное пространство, сочетающее в себе образовательную и развлекательную функции, компания развернула в Горкинско-Ометьевском лесу. За две недели онлайн-парк посетили уже более 3000 человек.

Онлайн-парк Tele2 работает ежедневно с 10:00 до 23:00 в Горкинско-Ометьевском лесу на территории контейнерного центра Cube. Все желающие могут бесплатно посетить интерактивную площадку оператора с зоной коворкинга, музыкальной сценой и онлайн-кинотеатром: гостей ждут фильмы, DJ-сеты, лекции и мастер-классы. За прошедшие две недели онлайн-парк посетили уже более 3000 человек.

В будни дни в рабочее время на территории онлайн-парка действует бесплатная комфортная зона коворкинга. Пространство оборудовано Wi-Fi на скорости 4G, розетками и станциями подзарядки для мобильных устройств. Вечерами в установленном павильоне проходят онлайн-трансляции лекций, мастер-классов и семинаров с участием спикеров просветительского проекта Arzamas и института «Стрелка».

Кроме образовательной программы оператор предусмотрел для посетителей онлайн-парка широкую кинопрограмму – всего в течение месяца гости увидят свыше 130 различных фильмов, сериалов и мультфильмов. Расписание сеансов можно посмотреть на сайте проекта. В выходные дни оператор также приглашает казанцев на музыкальные вечеринки.

Работа онлайн-парка Tele2 в Казани завершится Фестивалем уличного кино, который пройдет 26 и 27 июля на площадке оператора. Tele2 совместно со Всемирным Фестивалем уличного кино представит киноманам лучшие российские короткометражные фильмы 2019 года. Увидеть самые ожидаемые отечественные кинопроекты гости фестиваля смогут с помощью быстрого 4G от Tele2. Зрители смогут оценить короткометражки молодых режиссеров, проголосовав лучшие работы светом фонариков и телефонов.

Вход свободный для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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