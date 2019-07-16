"Главное достижение - я мама маленькой девочки": Красотка из Казани претендует на звание девушки года журнала Playboy

Ежегодно знаменитый журнал Playboy выбирает девушку года. Нынешний год исключением не стал. Десятки девушек активно присылают свои фотографии в надежде получить главный приз.

Сейчас на сайте Playboy уже идет активное голосование за участниц. Есть за кого отдать свои голоса и казанцам. Так, на звание девушки года претендует 26-летняя жительница столицы Татарстана Диана Хамидуллина.

Фото: playboyrussia.com

О себе в анкете Диана написала не так много. Она модель, интересуется бьюти-индустрией, ведет спортивный образ жизни, увлекается танцами. Однако все это блекнет перед ее главным достижением.

- Мое главное достижение - я мама маленькой девочки, - написала Диана.

Фото: playboyrussia.com

Отметим, что в отличие от многих конкурсанток девушка из Казани не стала выставлять на всеобщее обозрение фотографии без одежды, ограничившись эффектными снимками в нижнем белье.

Фото: playboyrussia.com

Пока за Диану Хамидуллину проголосовали всего несколько человек. Впрочем, помочь девушке из Татарстана взять титул может любой желающий, так что шансы у Дианы еще остаются.