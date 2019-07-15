2019-07-15T16:37:36+03:00
Происшествия

«Обижает вас - подойдите, дайте ему сдачи»: в казанском детсаду ребенка избили с разрешения воспитателя

Однако действия сотрудника дошкольного учреждения не признали халатностью, а мать избитого мальчика обвинили в неисполнении родительских обязанностей
Маргарита КРАСНОВА
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Мама избитого Димы претензии предъявляет именно воспитателюМама избитого Димы претензии предъявляет именно воспитателюФото: Мария ЛЕНЦ
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18 июня в детском саду №85 в Казани произошла по-настоящему «взрослая» драка: несколько воспитанников избили своего одногруппника. Да так, что после у мальчика были зафиксированы гематомы, кровоподтеки и даже следы удушья. Мама маленького Димы тут же поговорила с воспитателем, а после и вовсе написала заявление в полицию, сообщает «KazanFirst».

Рассказ воспитателя группы вызвал шок женщины. Она заявила, что разогнала детей, когда те стали пинать мальчика. Удары приходились на ноги и живот. А один из обидчиков Димы и вовсе рассказал, что воспитательница разрешила им обидеть одногруппника.

Мальчик, якобы, задирал девчонок и отбирал у них мяч. Когда другие ребята пожаловались на это, воспитатель сказала: «Обижает вас – подойдите, дайте ему сдачи». Вот они и послушались. Исходя из этого, мама избитого Димы претензии предъявляет именно воспитателю.

Но это был не конец. Администрация детсада решила действовать по принципы «лучшая защита – нападение» и обвинила женщину в невыполнении родительских обязательств.

Кроме того, матери Димы от следственного комитета Татарстана на ее жалобу поступил ответ - действия сотрудника детского сада не признаны халатными.

В соцсетях же казанцы посчитали виноватой в инциденте именно воспитательницу, а не детей:

"Родители должны писать жалобы на воспитательницу, которая не смотрит за детьми, и заведующая должна уволить ее, а не портить репутацию сада таким образом"

"Какой ужас, если они сейчас в детском садике себя так ведут, представь себе, что они будут вытворять в школе. А воспитательницу, конечно, надо наказать"

ИСТОЧНИК KP.RU

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