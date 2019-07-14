2019-07-14T13:11:24+03:00
Общество

В центре Казани гимнасты станцевали на стене дома

Их выступление сопровождалось видами города [фото, видео]
Наиля ГАЛИМОВА
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Необычное для столицы Татарстана выступление назвали «Прогулка по Казани».Необычное для столицы Татарстана выступление назвали «Прогулка по Казани».Фото: Алина НИЗАМОВА
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Вечером 13 июля возле Дома татарской кулинарии на улице Баумана в Казани собралось немало зрителей. Они пришли посмотреть, как гимнасты московского Уличного театра станцуют на фасаде здания.

возле Дома татарской кулинарии на улице Баумана собралось немало зрителей. Фото: Алина НИЗАМОВА

возле Дома татарской кулинарии на улице Баумана собралось немало зрителей.Фото: Алина НИЗАМОВА

Необычное для столицы Татарстана выступление назвали «Прогулка по Казани». Перед началом представления жителей и гостей города развлекал своими сетами DJ BubbleGum.

Они пришли посмотреть, как гимнасты московского Уличного театра станцуют на фасаде здания. Фото: Алина НИЗАМОВА

Они пришли посмотреть, как гимнасты московского Уличного театра станцуют на фасаде здания.Фото: Алина НИЗАМОВА

Затем на вертикальной «сцене» появились два главных героя.

Затем на вертикальной «сцене» появились два главных героя. Фото: Алина НИЗАМОВА

Затем на вертикальной «сцене» появились два главных героя.Фото: Алина НИЗАМОВА

По сюжету парень и девушка познакомились на одной из автобусных остановок.

Дети с интересом наблюдали за представлением. Фото: Алина НИЗАМОВА

Дети с интересом наблюдали за представлением.Фото: Алина НИЗАМОВА

Затем началась их совместная со зрителями прогулка по столице Татарстана. Вот они пробегают по мосту Миллениум, мимо «Чаши», Дворца земледельцев.

Затем началась их совместная со зрителями прогулка по Казани. Фото: Алина НИЗАМОВА

Затем началась их совместная со зрителями прогулка по Казани.Фото: Алина НИЗАМОВА

А вот они уже оказались на Центральном вокзале.

Вот они пробегают мимо Дворца земледельцев. Фото: Алина НИЗАМОВА

Вот они пробегают мимо Дворца земледельцев.Фото: Алина НИЗАМОВА

После прогулки гимнасты продемонстрировали танец на фоне меняющихся абстрактных картинок.

В центре Казани гимнасты станцевали на стене дома.Алина НИЗАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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