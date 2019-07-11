Экипаж «КАМАЗ-мастер» выиграл пятый этап ралли «Шелковый путь-2019»

Экипаж татарстанской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением пилота Андрея Каргинова выиграл пятый этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Он проехал 337 километров спецучастка за 2 часа 45 минут 28 секунд по типичным монгольским трассам – холмам, степям, и множеству параллельных дорог. Общая протяженность этапа под названием «Мать-скала» составила 364,59 километра. На 75% дорога была из грунта, а на 25% –каменистая.

– С самого начала старались наверстать упущенное, ведь вчера у нас день не задался из-за технических проблем. Сегодня очень быстро проехали большое количество прямых скоростных участков. Примерно на 180-м километре увидели соперников - грузовик МАЗ. Он стартовал в пяти минутах от нас и мы понимали, что движемся быстрее. Подъехали к деревне, подали им сигнал, после чего они пропустили нас и мы продолжили движение в своем темпе. На сегодняшнем этапе смогли отыграть почти 7 минут. Гонка только подошла к экватору, мы продолжаем бороться! Ралли-рейды такой вид спорта, что борьба должна быть до последних метров. Нельзя расслабляться до самого финиша - все может поменяться, - рассказал пресс-службе «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов.

Андрей Каргинов. Фото: пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

Вторым финишировал другой экипаж гонщиков татарстанской команды под управлением Антона Шибалова с результатом +4 минуты 18 секунд. «Бронзу» взял белорус Сергей Вязович из команды «МАЗ-СПОРТавто» (+6.52), который и остался лидером общего зачета. За ним следует Шибалов, на третьем месте – Каргинов.

В этом году ралли «Шелковый путь» стартовал в Иркутске 6 июля. В нем 10 этапов. Финиш намечен на 16 июля у подножия высоких дюн в городе Дуньхуане (Китай).