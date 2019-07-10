С 1 июля по 31 августа ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА на «Комсомольскую правду» в Казани!

Успей подписаться на 1-е полугодие 2020 года по старым ценам!

Во всех почтовых отделениях связи, а также на сайтах uslugi.tatarstan.ru, podpiska.pochta.ru.

Всех подписавшихся ждут подарки от Комсомолки!

Получить подарок1 можно, отправив фото подписного абонемента на мессенджер вотсап по тел. +7 917 281 87 28, и указав адрес, куда подарок должен быть доставлен.

Есть вопросы звоните: 8(843) 528-28-80

1 Срок проведения акции с 1 июля по 31 августа. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения по телефону 8(843)528-28-80.