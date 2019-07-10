АЛЛАТРА: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ СДВИГ В СТОРОНУ ОБЪЕДИНЕНИЯ И СОЗИДАТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

На платформе международного общественного движения «АЛЛАТРА» 11 мая 2019 года была проведена большая международная конференция «ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС», в которой принимали участие люди из более чем 100 стран мира — это люди разных национальностей, религий, социальных статусов и возрастов.

Впервые был проведен глобальный телемост нового формата. Среди стран-участников были США, Украина, Россия, Белоруссия, Швейцария, Чехия, Испания, Словакия, ОАЭ, Казахстан, Германия, Узбекистан, Великобритания, Молдова, Италия, Латвия, Канада, Новая Зеландия и другие. Основным хедлайнером международной конференции «ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» выступила Атланта, Соединенные штаты Америки.

Данное событие стало логичным продолжением уникального фундаментального социального проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО», который реализуется участниками международного общественного движения «АЛЛАТРА». Глобальная цель данного социального проекта — выявить единое зерно духовных знаний на базе изучения общих исконных духовных зерен из первоисточников мировых религий и научных трудов, а также найти пути преодоления проявлений духовно-нравственного кризиса в современном обществе.

Для реализации фундаментального проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО» постоянно проводятся совместные исследования, переводы, международные интервью, социологические опросы, телемосты, видео-комментарии ученых и специалистов из разных стран мира, международное сотрудничество и взаимопонимание.

Тысячи проведенных интервью в более чем 140 странах мира показали, что люди устали от потребительской модели мироустройства и хотят жить в духовно-созидательном обществе. Возникают естественные вопросы: «Почему большинство людей в разных странах мира стремятся жить в созидательном обществе, а на практике происходит все наоборот?», «Что мешает жить людям в мире?», «Почему происходят конфликты и войны, в основе которых лежат меркантильные интересы небольшой группы людей?», «Что упускают и чего не понимают люди?».

Эти и другие вопросы были подняты на международной конференции «ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». Очевидно, что современное мировое сообщество находится в глубоком кризисе. Экономические, социальные, культурные, геополитические, климатические события являются следствием потребительской модели общества, которое сегодня стоит на краю пропасти.

Также одной из острых проблем современного общества, поднятых на конференции, была проблема так называемых часов судного дня. Это проект Чикагского университета, который с 1947 года на протяжении 72 лет выпускает «Бюллетень ученых-атомщиков», где на главной обложке журнала периодически публикуется символическое изображение часов со стрелками, показывающими без нескольких минут полночь. Это те самые несколько минут, которые символизируют оставшееся время до неизбежной катастрофы, когда люди уничтожат себя атомным оружием.

В разное время, журнал «переводит» стрелки на часах и таким образом показывает напряженность международной обстановки в мире и прогресс развития ядерного вооружения. Так в 1947 году, когда журнал был впервые опубликован, часы показывали 23:53 (7 минут до полуночи), в 1991 году - 23: 43 (17 минут), а в 2018 году - 23:58 (2 минуты до полуночи).

Примечательно, что решение о том, какое время будет публиковаться на обложке журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», принимает совет директоров журнала при помощи приглашенных экспертов, среди которых 18 лауреатов Нобелевской премии.

Таким образом, на протяжении уже 72 лет, узкий круг людей планомерно и целенаправленно подводит современное общество к тому, что мир неизбежно придет к своему собственному самоуничтожению с помощью атомного оружия. Кто в этом заинтересован? Только маленькая группа людей.

Все же люди мира хотят жить! Жить в созидательном мире, мире добра, уважения друг к другу. А кто-то целенаправленно толкает мир к обрыву в угоду собственным материальным интересам. Очевидно, что если продолжать молчать и бездействовать, то рано или поздно этот сценарий самоуничтожения будет воплощен в жизнь.

Участник международной конференции Робби Веллс (кандидат в президенты США, посол и представитель Международной комиссии по правам человека за мир):

«Наш мир в огромной беде. Я видел, как ненависть создает множество проблем в этом мире, но я еще ни разу не видел, чтобы ненависть решала проблемы. Единственное, что может решить проблему - это смелость любить. Смелость любить и храбрость служить. Подумайте об этом. Серьезные люди должны выступить с серьезными решениями»

Как же человечеству преодолеть стоящие перед ним вызовы? Как уйти от потребительской модели общества и создать духовно-созидательное общество? Как снять с повестки дня вопрос часов судного дня? Как пережить усиливающиеся с каждым днем глобальные климатические изменения? Объединиться! Объединиться и совместно преодолевать текущие проблемы мирового общества. Начать совместно на практике воплощать в жизнь условия духовно-созидательного общества, а именно:

- Повышение духовной и интеллектуальной грамотности людей;

- Духовное самосовершенствование человека и его активное участие в жизни общества;

- Самостоятельное объединение народов в единое мировое общество;

- Упразднение мировой системы власти жрецов и политиков;

- Жёсткое ограничение капитализации индивида;

- Управление обществом должно принадлежать только самому обществу в целом;

- Самое главное - это идеологическое преобразование общества, которое неразрывно связано с доминацией как в человеке, так и в обществе нравственных ценностей и Духовного начала.

(книга «АЛЛАТРА», стр. 859)

Первые шаги к созданию таких условий уже сделаны. Ярким подтверждением тому является международная конференция «ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС».

Примечательным также является и тот факт, что кандидат в президенты Соединенных штатов Америки Робби Велс, воодушевившись глобальными инициативами международного общественного движения «АЛЛАТРА», принял решение внести изменения в свою предвыборную программу и скорректировать основные тезисы программы с учетом фундаментальной концепции духовно-созидательного общества, данной в книге «АЛЛАТРА». Основные тезисы программы были озвучены 22 июня 2019 года. Он отметил, что это приведет к позитивным изменениям не только в Соединенных штатах Америки, но и по всему миру.

- Давайте будем вместе, как один народ, - отметил он.

Данную статью хотелось бы закончить словами, прозвучавшими на конференции «ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»: «Будущее всего мира будет зависеть от нас, и мы понимаем, что мы не можем влиять на климатические изменения, но мы можем изменить отношения между нами — людьми».

Сайт Международного общественного Движения «АЛЛАТРА»

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