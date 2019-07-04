2019-07-04T12:30:35+03:00
Общество

Как сын главы МВД Чувашии спалил отцу карьеру вместе с «генеральским» домом

Сергей Неяскин ушел в отставку после пожара на базе спецназа «Гром» [фото]
Дмитрий РОМАНОВ
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Коттедж сгорел, когда в нем отдыхал сын уже бывшего министра.Коттедж сгорел, когда в нем отдыхал сын уже бывшего министра.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Глава МВД Чувашии Генерал-майор полиции 59-летний Сергей Неяскин написал рапорт об отставке в мае 2019 года, пробыв на этой должности чуть больше трех лет - в министерское кресло он сел в апреле 2016-го.

Официальный Указ об уходе Сергея Неяскина Президент России Владимир Путин подписал накануне.

Наконец, стала и известна причина желания высокопоставленного полицейского покинуть свой пост.

Виной всему младший сын уже бывшего главы МВД Чувашии Дмитрий Неяскин, который, к слову, является замминистра юстиции этой республики.

Дело в том, как сообщили «КП-Казань» собственные источники в правоохранительных органах, в прошедшие майские праздники сын экс-главы МВД Чувашии вместе с друзьями отдыхал в «генеральском» доме на базе спецназа «Гром», что на территории Чебоксар.

В этом коттедже, оборудованным сауной, обычно принимали высокопоставленных гостей приезжавшие в МВД Чувашии, в том числе и генералов. Находился он на охраняемой территории, и допуск в него был весьма ограничен, а разрешение на заселение в дом якобы выдавал лично глава МВД республики Сергей Неяскин.

И вот, когда в «генеральском» доме его сын с компанией отмечал майские праздники, произошел пожар. Строение сгорело дотла. Этот факт, конечно, долго пытались не афишировать, но все полностью скрыть не удалось. К счастью, в этом пожаре никто не пострадал – гостившие в коттедже двое мужчин и две женщины, покинули место происшествия на своих ногах.

Разрешение на заселение в дом якобы выдавал лично глава МВД Чувашии Сергей Неяскин. Фото: МВД Чувашии

Разрешение на заселение в дом якобы выдавал лично глава МВД Чувашии Сергей Неяскин. Фото: МВД Чувашии

СПРАВКА КП

Сергей Неяскин родился 14 октября 1959 в селе Атюрьево, Атюрьевского района Мордовской АССР. На службу в органы внутренних дел поступил в 1980 году, как только вернулся после армейской службы. Карьеру начал с должности участкового инспекции по делам несовершеннолетних в Мордовии, затем несколько лет работал в БХСС. Руководил Атюрьевским РОВД, затем в Саранске возглавлял Ленинский РОВД.

С апреля 2016 года занимал пост главы МВД Чувашии.

Все три сына Сергея Неяскина выбрали карьеру юристов. Старший стал судьей, средний работает в прокуратуре Саранска, младший с должности юриста юридического отдела ООО «Первая Локомотивная Компания» пересел в кресло замминистра юстиции Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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