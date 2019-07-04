Из школы в гимназию и группы для особенных детей: какие изменения ждут Казань в учебном году 2019/2020

Стало известно, какие изменения произойдут в образовательных учреждениях Казани в новом учебному году 2019/2020.

АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН

В частности, в школе №168 откроются начальные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. А средняя школа №33 станет гимназией.

В детском саду №366 одна группа общеразвивающего вида изменится на группу компенсирующего вида для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи, а в дошкольном учреждении №407 - на группу для детей со сложными дефектами, такими как задержка психического развития и аутизм.

Кроме того, в детсаду №123 группу для воспитанников с синдром Дауна заменят на группу для ребят с двумя и более недостатками в физическом, а ткаже психическом развитии.

ВАХИТОВСКИЙ РАЙОН

Здесь ожидаются лишь небольшие изменения. Так, в школе №51 откроют начальные классы для детей с аутизмом. К детсаду №188 присоединят дошкольное учреждение №142. А одну группу для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в детсаду №15 заменят на группу общеразвивающего вида.

НОВО-САВИНОВСКИЙ РАЙОН

В Ново-Савиновском районе школы №23 и №146 станут лицеями, а гимназию №179 переименуют в центр образования. Кроме того, при гимназии №179 откроется детская школа искусств на 150 человек.

Группу общеразвивающего вида в детсаду №151 заменят на группу компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. В дошкольном учреждении № 61 появится группа для ребят с задержкой психического развития, в детсаду №165 - группа для воспитанников со сложными дефектами, в детсаду №250 - группа общеразвивающего вида для ребят от 2 до 3 лет с 10,5-часовым режимом работы.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

В Московском районе в татарско-русской школе №65 появятся классы для детей с расстройствами аутистического спектра, а в школе №130 - класс военно-патриотического воспитания. Татарская детская музыкальная школа №32 с нового года будет носить имя известна татарского певца Ильхама Шакирова.

В детсаду №231 группу для воспитанников с нарушениями речи заменят на общеразвивающую.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

В Кировском районе русско-татарская школа №67 станет военно-патриотическим образовательным центром. А в детсаду №134 одну группу заменят на группу для ребят от 5 до 7 лет, имеющим нарушения речи.

ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН

В школе №97 откроются начальные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. В детсаду №116 оздоровительная группа для часто болеющих детей изменит свой профиль на общеразвивающий. Тоже самое случится и с группой для детей с нефрологическими заболеваниями детсада №43. А вот в дошкольном учреждении №73 напротив - группа общеразвивающего вида изменится на группу для детей с нарушениями речи.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Больше всего изменений потерпит образовательная сеть этого района. Там, к детсаду №3 присоединят дошкольное учреждение №7. Детсад №324 присмотра и оздоровления станет комбинированного вида. В дошкольном упреждении №59 общеразвивающая группа с 10,5-часовым режимом станет группой компенсирующего вида для детей с задержкой психического развития с 12-часовым режимом работы.

В детсадах №№ 135, 159 и 305 по одной группе заменят на группы для ребят с фонетико-фонематическими нарушениями речи, в детсаду №120 одну группу - на группу для восптианников с сахарным диабетом.

В дошкольном учреждении №316 появится группа для ребят с задержкой развития, в детсаду № 290 - группа для воспитанников с расстройствами аутистического развития, в дошкольном учреждении №199 – группа для детей с тяжелыми нарушениями речи. А вот в детсаду №213 одна группа для детей с нарушениями речи станет обычной.

По одной семейной дошкольной группе появится при детских садах №186 и №8, две семейные дошкольные группы заработают при 399-м садике.

Школа №141 станет гимназией. А для детей с расстройствами аутистического развития, а также синдромом Дауна в школе №156 и многопрофильной полилингвальной гимназии №180 откроются начальные классы.