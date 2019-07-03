2019-07-03T15:07:14+03:00
Общество

«Мужик таким не должен быть, понял?»: в Набережных Челнах женщина требовала с пенсионера деньги, за то, что он задел самокат ее сына

Инцидент произошел в одном из городских автобусов
Алина ГАБДУЛИНА
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Находящиеся в автобусе люди пытаются напомнить скандалистке, что ругательства слышит ее ребенок, но это не приносит результатаНаходящиеся в автобусе люди пытаются напомнить скандалистке, что ругательства слышит ее ребенок, но это не приносит результата
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Очередной конфликт в одном из автобусов Набережных Челнов попал в объектив камеры мобильного телефона. На записи видно, как молодая женщина с ребенком ругается с пенсионером. Сначала девушка называет пожилого человека «бестолковым», а после начинает использовать более нецензурные слова и выражения. Находящиеся в автобусе люди пытаются напомнить скандалистке, что ругательства слышит ее ребенок, но это не приносит результата.

- Мужик таким не должен быть, понял? Бестолковый, - говорит женщина.

Один из очевидцев инцидента рассказал, что конфликт начался после того, как мужчина, проходя мимо, случайно задел самокат мальчика. Мать ребенка не растерялась и начала кричать на пенсионера, требуя, чтобы он заплатил ей деньги за потревоженный самокат. В кадре, правда, женщина говорит, что задел пенсионер и ее.

- После она ударила его, в кадр это не успело попасть, остальное на видео, - пишет очевидец - Это жесть, откуда такие берутся?

В комментариях под видео жители татарстанского автограда, как это обычно и бывает, разделились на два лагеря: одни ужаснулись невоспитанности женщины, а другие отметили, что пенсионер мог бы и промолчать.

- Пусть даже она не права. На женщину с ребенком я бы не стал конфликтовать, - пишет Ренат Закиров.

- Мужику следовало бы сделать вид, что он ее не слышит и все. Зачем на глупых внимание обращать? - считает Петр Костричкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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