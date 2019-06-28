2019-06-28T13:08:16+03:00
Происшествия

В Международном аэропорту "Казань" из-за тумана вынуждено приземлился самолет "Москва-Ижевск"

В итоге пассажиры прилетели в столицу Удмуртии с опозданием на пять часов
Лика ИСАЕВА
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Ночью 28 июня самолет "Сухой Суперджет 100" вылетел в Ижевск из Москвы, но так и не смог приземлиться в пункте назначения - над столицей Удмуртии был туман. Командир экипажа воздушного судна принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту. Таким оказалась воздушная гавань столицы Татарстана.

Вынужденная посадка прошла хорошо. Экипаж и пассажиры самолета ждали, пока над Ижевском не рассеется туман. В итоге взлетели лишь через четыре часа, и борт прибыл в столицу Удмуртии с пятичасовым опозданием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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