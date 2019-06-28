В Татарстане в соцсетях ополчились против молодежи из-за избиения мужчины 15 подростками, которого не было

Соцсети Набережных Челнов взорвались сообщением о том, что в поселке ГЭС толпа из 15 подростков чуть ли до смерти избила мужчину.

Интернет-пользователи приняли эту информацию за чистую монету и тут же начали возмущенно комментировать. Кто-то тревожно уточнял, жив ли пострадавший, кто-то винил во всем современную молодежь, и вспоминал, что даже в лихие 90-е годы не нападали толпой на одного, если уж дрались, так по-джентельменски - стенка на стенку или один на один.

«КП-Казань», заинтересовавшись судьбой пострадавшего, выяснила изумительные подробности «нападения толпы подростков на прохожего»: избитый мужчина жив и даже успел устроить дебош в больнице, а после провел ночь в отделе полиции. И, самое главное, - никакие подростки его не избивали.

Сотрудники полиции выяснили, первыми этого мужчину в тот день заметили пенсионерки, сидящие на лавочке, возле одного из домов поселка ГЭС – он был явно пьян. Мужчина плохо держался на ногах и в итоге упал на землю, разбил голову, прополз несколько метров и уснул на газоне. Это же заметили и та самая компания подростков, которая проходила мимо. Они подошли, убедились, что мужчина жив, и ушли.

Далее лежащего на газоне мужчину с окровавленной головой обнаружили сотрудники Росгвардии и вызвали медиков. Пока ждали «скорую», правоохранители опросили бабушек-свидетелей. Те и рассказали, как дело было. В том числе и про подростков. Тем временем приехавшие врачи обнаружили, что пострадавший просто спит. Тем не менее его все равно доставили в БСМП - голова-то разбита во время падения.

Спустя несколько минут после того, как мужчину привезли в приемный покой, он проснулся и устроил дебош. Чтобы его утихомирить, вызвали полицейских. Те составили административный протокол за мелкое хулиганство и увезли мужчину к себе в отдел. Но тот и там продолжал дебоширить. На ночь мужчине выделили лавочку в камере задержанных, а поутру, когда он проспался, снова вызвали медиков – дебошир пожаловался на боль в голове.

- Жителя Набережных Челнов освидетельствуют медики, - прокомментировали в МВД Татарстана. - Факт нападения на него группы подростков не подтверждается.

Тем временем из городского паблика удалили пост о нападении группы подростков на молодого человека.