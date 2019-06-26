2019-06-26T14:08:59+03:00
Звезды

В Качаловском театре пройдут гастроли Пекинского народного художественного театра

Китайские артисты покажут спектакль "Ли Бай"
Лика ИСАЕВА
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Сцена из спектакляСцена из спектакляФото: Из материалов пресс-службы
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В Казани завершается международный Качаловский театральный фестиваль "Европа-Россия-Азия", и завершать его будет спектакль из Поднебесной "Ли Бай", который привез Пекинский народный художественный театр (Китай). Постановку осуществили режиссеры Су Мин и Тан Вэй. В столице Татарстана три дня - 27,28,29 июня, пройдут спектакли на китайском языке, перевод которых будет осуществляться при помощи титров.

Спектакль - это поэтическое и утонченное повествование, которое исполнено ярко, колоритно и очень масштабно. Это история о периоде междуусобных войн в Китае, беспорядков, мятежей и борьбе с внешними врагами Империи Тан в 750-е годы. Главный герой – реальная историческая личность, выдающий поэт "Золотого века китайской поэзии", политический и общественный деятель Ли Бай. Штатный советник принца Юна после поражения войск последнего, Ли Бай был заключен под стражу и приговорен к смертной казни, замененной на изгнание. Но невзгоды не сломили его воли и не поколебали любви к родине, и после помилования поэт в возрасте 60 лет, когда Империю вновь вовлекают в военные действия, присоединяется к армии для продолжения борьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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