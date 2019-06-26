Регионам России предложено перенять опыт Татарстана в реализации нацпроектов

Федеральные парламентарии, вошедшие в состав группы контроля за реализацией национальных проектов в субъектах России, предложили региональным властям перенять положительный опыт Республики Татарстан в части реализации нацпроектов. Делегация посетила республику накануне по поручению президиума Генерального совета «Единой России».

- Применительно для Татарстана нужно говорить в большей степени об обмене опытом. Все члены нашей группы в первую очередь обращали внимание на то, что нужно перенимать у республики другим регионам, - заявил руководитель группы контроля, сенатор Федерации Владимир Кравченко.

В числе примеров для «тиражирования» в регионах делегаты отметили принятый президентом Татарстана Рустамом Миннихановым документ о персональной ответственности глав профильных ведомств за исполнение национальных проектов. Кроме того, члены группы подчеркнули, что также нигде в регионах не видели столь систематичную работу с населением.

- Ни в советское, ни в постсоветское время не выделялось таких денег на реализацию идей во имя человека. Сейчас же есть национальные проекты, - сказал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. - Очень важно, чтобы сами люди получили возможность контролировать ход строительства и реконструкций зданий и сооружений, влиять на оснащение спортивных площадок, замену материально-технических баз школ.

Татарстанские депутаты-единороссы первыми в стране создали интернет-сайт VMESTE.TATAR, где перечислены все стройки и объекты модернизации в рамках нацпроектов, которые будут реализованы в районах и городах республики. С 1 июня любой человек может фотографировать строящиеся объекты и направлять снимки на этот портал для открытой публикации. За это время поступило более 700 информационных фотографий.

В свою очередь заместитель председателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова добавила, что по инициативе фракции Единой России в Госсовете республики заработала собственная республиканская рабочая группа по контролю за реализацией нацпроектов, которая систематически выезжает в районы для ознакомления с ситуацией на местах.

- Это позволило за короткое время создать ряд механизмов по получению обратной связи от жителей по реализации нацпроектов на местах. Мы сразу обратили внимание, что люди мало осведомлены, что строится, где и в какие сроки... Поэтому я, как руководитель рабочей группы, настояла на том, чтобы депутаты «Единой России» Госсовета РТ и местных советов в обязательном порядке проводили встречи с жителями - причем обязательно там, где идет строительство, - сказала она.

В рамках визита федеральная группа успела ознакомиться с ходом строительства и модернизации наиболее важных объектов практически по всем направлениям национальных проектов: образованию, демографии, здравоохранению, культуре, экологии, жилью и городской среде, а также направлению «Безопасные и качественные автодороги».