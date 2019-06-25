Благотворительный фонд «Махеевъ»: важно помогать

АО «Эссен Продакшн АГ» - яркий пример социально-ответственной компании, работающей не только над развитием производства и ростом объемов продукции, но и над тем, чтобы изменить мир вокруг к лучшему. Чтобы превратить этот постулат из громких слов в системную ежедневную работу, в 2007 году был создан благотворительный фонд «Махеевъ».

Сегодня внимание уделяется нескольким направлениям - это оказание поддержки детям с инвалидностью, пожилым людям, многодетным и нуждающимся семьям, а также организациям, работающим в сфере образования, науки, культуры, искусства и детско-юношеского спорта.

Приобщиться к добрым делам может каждый желающий. Можно внести посильное пожертвование любым удобным способом, приобрести пакет для покупок на кассе магазина «Эссен» - часть его стоимости перечисляется на лечение тяжелобольных детей, принести одежду и обувь в короба, установленные в гипермаркетах сети. Возможно, то, что вам надоело или вы купили и ни разу не надели, пригодится другому, кто по-настоящему нуждается в этом.

Но существенную часть средств, направляемую фондом, выделяет АО «Эссен Продакшн АГ». Так, совсем недавно полмиллиона рублей для приобретения оборудования было передано Детской республиканской клинической больнице, куда попадают дети с самыми сложными случаями. Маленькие пациенты рады любому событию, которое вносит разнообразие в их будни, состоящие из процедур, осмотров, перевязок....

Но День защиты детей в ДРКБ традиционно отмечают с размахом - настоящий праздник стремятся создать сотрудники, родители пациентов, артисты, а также первые лица республики и здравоохранения Татарстана. Веселые игры, конкурсы, подарки... Настоящим гвоздем программы в этом году стало появление супергероев - Человек-Паук, Бэтмен и Тор спустились по стенам больницы, чтобы через окно поздравить пациентов одного из самых сложных отделений - онкогематологии.

Были и подарки, которые, возможно, не произведут на главных виновников торжества такого ошеломляющего впечатления, как появление в окне палаты Супермена, но будут оценены по достоинству сотрудниками больницы или родителями маленьких пациентов. Леонид Барышев, депутат Госсовета РТ, генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» и учредитель благотворительного фонда «Махеевъ», преподнес больнице сертификат на приобретение оборудования на сумму 500 тысяч рублей.

«МАХЕЕВЪ» - БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА

Благотворительность для компании «Махеевъ» - уже много лет важная часть ежедневной работы. Фонд был учрежден в 2007 году, сегодня внимание уделяется нескольким направлениям - это оказание поддержки детям с инвалидностью, пожилым людям, многодетным и нуждающимся семьям, а также организациям, работающим в сфере образования, науки, культуры, искусства и детско-юношеского спорта.

Важность работы фонда «Махеевъ» признается на самом высоком уровне. Так, в конце апреля в Казанском Кремле прошла церемония награждения победителей республиканского конкурса «Благотворитель года-2018». Среди победителей - АО «Эссен Продакшн АГ», заслуженную награду от лица компании получил Леонид Барышев. Конкурс проводится с 2007 года Республиканским советом по вопросам благотворительной деятельности, его цель - развитие и поддержка благотворительности, координация взаимодействия между органами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, общественными объединениями, благотворительными организациями. За 12 лет в конкурсе приняли участие свыше двух тысяч представителей бизнеса, благотворительных фондов, некоммерческих организаций, средств массовой информации и физических лиц.

Конечно, оценка работы со стороны коллег и руководства республики важна, но куда важнее искренняя благодарность тех, ради кого все это и затевалось, - адресатов работы фонда. Леонид Барышев так объясняет, почему важно заниматься не только развитием компании, но и помощью тем, кто рядом: «Помочь абсолютно всем нельзя. Но мы принимаем на себя заботу о своем родном городе и людях, которые в нем живут. Это не для славы. Это для того, чтобы в Елабуге всем жить было хорошо».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

12 лет работает благотворительный фонд «Махеевъ».

385 млн рублей выделено компанией в благотворительный фонд «Махеевъ».

14 млн рублей - объем помощи за прошлый год.

1 млрд рублей - такова сумма рекламной поддержки (помимо бюджета благотворительного фонда) женского волейбольного клуба «Динамо-Казань», президентом которого является Леонид Барышев, - за все время сотрудничества.

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