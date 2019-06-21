Экс-мэра Чебоксар за растрату и превышение полномочий отправили на 5 лет отправили в колонию общего режима

В ноябре 2016 года впервые в истории Чебоксар город возглавила женщина. Депутаты Городского собрания на своем 13-м внеочередном заседании проголосовали, и большинством голосов утвердили кандидатуру Ирины Клементьевой на пост мэра Чебоксар. Перед этим все единодушно проголосовали за то, чтобы мэр работал на благо общества за "спасибо" - оклад градоначальнику не положен.

Мэром Клементьева пробыла недолго. Уже в мае 2017 года женщина стала фигурантом нескольких уголовных дел. "Заработала" уголовные статьи для себе Клементьева еще будучи генеральным директором "Страховой компании "Чувашия-Мед". На новую должность Клементьева приволокла за собой шлейф старых грехов. Клементьева стала фигуранткой сразу двух уголовных дел по статье "Злоупотребления должностными полномочиями". Материал для работы сотрудникам СУ СКР республики любезно предоставили оперативники УФСБ России по Чувашии. За время следствия, кстати, на Ирину Клементьеву возбудили еще несколько уголовных дел.

- Бывшему главе города Чебоксары Ирине Клементьевой инкриминируется совершение ряда преступлений в период ее нахождения в должности генерального директора ОАО "Страховая компания "Чувашия-Мед" (ОАО "СК "Чувашия-Мед") со стопроцентной долей участия в его уставном капитале муниципального образования "город Чебоксары", - рассказали в пресс-службе СУ СКР Чувашии. - Она признана виновной в "Растрате, совершенной с использованием служебного положения, в том числе: в крупном и особо крупном размерах" – всего 3 эпизода, а "Злоупотребление полномочиями" – 2 эпизода.

Доказательства ее преступной деятельности добывали сотрудники ФСБ региона и следователи Чувашии. Оказалось, что с 2011 по 2017 годы Клементьева, являясь генеральным директором ОАО «СК «Чувашия-Мед», совершила ряд преступлений, связанных со злоупотреблением своими полномочиями и хищением вверенного ей имущества. Например она растратила имущества компании - не выплачивала зарплату своим сотрудникам, а фактически работавшим в частной медицинской организации, учредителем которой являлся ее муж; за счет компании оплачивала услуги, оказанные фирме супруга иными коммерческими организациями.

Супруга помогала бизнесу мужа - передала его медорганизации в безвозмездное пользование предметы мебели и интерьера, по явно заниженной цене предоставила в аренду помещение и медицинское оборудование, а также оплатила за счет средств страховой компании свою командировку, не связанную с деятельностью страховой организации.

По самым скромным подсчетам, совокупный ущерб от противоправных действий Ирины Клементьевой превысил 20 миллионов рублей. Эти факты выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике с органами Управления ФСБ России по Чувашской Республике, прокуратуры Чувашской Республики и МВД по Чувашской Республике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/716004" frameborder="0"></iframe> Дело экс-мера Чебоксар.Лика ИСАЕВА

Следствие шло с мая 2017 года, приговор зачитали 21 мая. За это время прошло 19 обысков, 15 сложных судебных экспертиз (оценочные, строительные, почерковедческая, криминалистическая и компьютерно-техническая), допрошено более 130-ти свидетелей, а также представитель потерпевшего. Благодаря расследованию этого уголовного дела вскрылись преступные схемы и обнаружены обстоятельства, способствовавших совершению преступлений. Для обеспечения возможности возмещения причиненного бюджету ущерба по следователя суд наложил арест на денежные средства, три квартиры, расположенные в городах Чебоксары и Нижнем Новгороде, а также три земельных участка, расположенных в городах Чебоксары и Новочебоксарске.

По решению суда ближайшие пять лет Ирина Клементьева проведет в колонии общего режима. Наручники на ее запястьях защелкнулись в зале суда - до приговора экс-мэр находилась под домашним арестом. Приговор суда еще не вступил в законную силу.