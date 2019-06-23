В Мордовии тушат пожар на площади 1,7 тысяч гектаров

Пожар на территории Зубово-Полянском районе республики вспыхнул 23 июня. На 11.00, как сообщили в МЧС Мордовии, горел валежник, который до сих пор оставался в лесах после природных пожаров 2010 года.

- Ориентировочно, площадь пожара составляет около 250 гектаров, - прокомментировали в чрезвычайном ведомстве. - Угрозы населенным пунктам нет. На месте работают 172 человека, 38 единиц техники.

Но уже ближе к 19.00 ситуация изменилась. Сухая и безветренная погода способствовала распространению огня, и площадь пожара увеличилась до 1692 гектаров, уточнили в МЧС Мордовии. Об этом стало известно во время наземной разведки.

Для ликвидации огня прибыл пожарный поезд из города Сасово Рязанской области.

Для спасения жилых домов, расположенных поблизости от огня, ведется круглосуточное дежурство сил и средств Главного управления МЧС России по Мордовии в близлежащих населенных пунктах.

Напомним. что пожары в июле 2010 года в Мордовии стали причиной уничтожения 38 домов и привел к гибели двух человек в деревне Свеженькая Зубово-Полянского района, а также 15 домов в деревне Вад-Селищи и 30 в деревне Подлясово.