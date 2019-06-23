2019-06-23T20:46:45+03:00
Происшествия

В Мордовии тушат пожар на площади 1,7 тысяч гектаров

Для его ликвидации используют пожарный поезд
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Пожар на территории Зубово-Полянском районе республики вспыхнул 23 июня. На 11.00, как сообщили в МЧС Мордовии, горел валежник, который до сих пор оставался в лесах после природных пожаров 2010 года.

- Ориентировочно, площадь пожара составляет около 250 гектаров, - прокомментировали в чрезвычайном ведомстве. - Угрозы населенным пунктам нет. На месте работают 172 человека, 38 единиц техники.

Но уже ближе к 19.00 ситуация изменилась. Сухая и безветренная погода способствовала распространению огня, и площадь пожара увеличилась до 1692 гектаров, уточнили в МЧС Мордовии. Об этом стало известно во время наземной разведки.

Для ликвидации огня прибыл пожарный поезд из города Сасово Рязанской области.

Для спасения жилых домов, расположенных поблизости от огня, ведется круглосуточное дежурство сил и средств Главного управления МЧС России по Мордовии в близлежащих населенных пунктах.

Напомним. что пожары в июле 2010 года в Мордовии стали причиной уничтожения 38 домов и привел к гибели двух человек в деревне Свеженькая Зубово-Полянского района, а также 15 домов в деревне Вад-Селищи и 30 в деревне Подлясово.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Казани абсолютному батыру Сабантуя в Дербышках вручили барана и автомобиль
В Казани в Березовой Роще образовалась давка при входе на Сабантуй
Казанская девушка ищет себе мужа "Такого, как Путин"
В Казани проходит Сабантуй
Прокуратура Татарстана провела проверку по факту драки возле военкомата
Капремонт в татарстанских домах выполнен на 35.6%
В Татарстане мужчина расправился с собутыльником и поджег машину
В Татарстан прибыл с рабочим визитов Президент Туркменистана
В Чувашии волонтеры нашли пенсионера с потерей памяти, бродившего по полям 12 часов
В Татарстане охотоведы спасли обессиленную косулю
В Набережных Челнах в результате наезда мотоциклиста погиб пешеход
«Рубин» сыграет контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом»
В Татарстане на трассе погиб мотоциклист
Морис Ндур и Пиеррия Хенри ушли из казанского УНИКСа