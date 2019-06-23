Пассажиров с загоревшегося в Татарстане теплохода "Василий Чапаев" пересадили на другое судно

В Татарстане продолжается операция по спасению пассажиров двухпалубного теплохода "Василий Чапаев", который из-за возгорания в машинном отделении вынужден был остановиться на 1320 километре пути на реке Волга возле пристани "Нижний Услон" в Верхнеуслонском районе республики.

- Скоростной теплоход "Метеор" - "Геннадий Куклев", оказал помощь туристическому судну "В.Чапаев", совершавшему круиз до Тетюш, - сообщили в пресс-службе Казанского речного порта. - В 14.00 в воскресенье, 23 июня, пересадили пассажиров из Москвы с теплохода и доставили их Тетюши. Решается вопрос о дальнейшем маршруте следования круизного лайнера.

Напомним, что сигнал тревоги получили сотрудники МЧС Татарстана 22 июня в 22.30. Поступило сообщение, что на судне "Василий Чапаев" сильное задымление в машинном отделении теплохода. Среди 129 пассажиров и членов экипажа паники нет. Двухпалубный теплоход следовал по маршруту "Москва-Тетюши". По предварительным данным, горел силовой кабель дизель-генератора.

У Людмилы К. (имя изменено, ред.) на этом судне находится дочь и внук.

- Когда утром мы узнали из интернета, что произошло, то испугались и позвонили дочери Светлане, - рассказала «КП-Казань» жительница Уфы. – Мы перепугались, а вот они, напротив, восприняли все произошедшее как приключение. Ну с внуком-то все понятно, ему шесть лет и как все мальчишки он только рад оказаться в центре событий. Света сообщила, что дым был, все высыпали на палубу, взяли с собой документы, экипаж успокаивал, паники никакой не было. Всем раздавали воду, потому что першило в горле. Но сейчас все успокоилось, и они ждут продолжения путешествия.