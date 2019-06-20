2019-06-20T18:00:38+03:00
Общество

"Стыдно за всех троих": две девушки загорали голыми в центре Казани и стали жертвой извращенца

Инцидент произошел недалеко от "Татнефть Арены" [фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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Накануне казанские группы в соцсетях облетела история, от которой у многих жителей столицы Татарстана волосы встали дыбом. Все произошло около "Татнефть Арены".

На пляжной территории две девушки решили позагорать. Все бы ничего, вот только принимать солнечные ванны они решили голыми. Одна из девушек обнажилась полностью, вторая решила снять только верх, оставшись в трусах.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Если многие казанцы проходили мимо, дескать, ну пусть себе загорают, то один из парней мимо столь откровенной картины пройти не смог. Он не придумал ничего лучше, чем начать снять штаны и самоудовлетворять себя, причем, сделать он это решил прямо около девушек. Чем явно шокировал их. При этом извращенец снимал все на видео, держа мобильный телефон в свободной руке.

- Не надо подходить, пожалуйста, - сказала одна из девушек.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Впрочем, мужчина продолжил приближаться к девушкам и не реагировал на их просьбу оставить их в покое. В конце концов он признался, что "не в своем уме".

Видео и фотографии, появившиеся в интернете, вызвали широкий резонанс. Количество комментариев под постом в соцсетях превысило тысячу. Кто-то заступился за девушек. По мнению одних комментаторов, загорающие вели себя вполне пристойно и не привлекали лишнего внимания. Да, принимали солнечную ванну без купальников, но делали это вдалеке от людских глаз и, что немаловажно, лежали спиной вверх.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

- Мужчинам загорать в одних плавках - нормально, а женщинам - нет. Не тупо ли? И всем призывникам сходить на нудистский пляж. Советую сходить туда самим, раз очень хочется. Люди пришли отдыхать, а не быть оскорбленными, - гласит один из комментариев.

Впрочем, были и те, кто осудили именно поведение девушек. В частности, сильно досталось от интернет-пользователей той, которая сняла с себя не только верхнюю часть купальника, но и трусы, иными словами, лежала полностью голой.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

- По-вашему это нормально, когда женщина загорает голая? А если мужик будет лежать так? И ваши детишки будут проходить мимо? Это нормально? Не несите чепуху. Мы живем в обществе и должны уважать друг друга. В каком месте валяться голой в центре города - прогресс? Это регресс! Возвращаемся к каменному веку подобным образом, - возмущаются в соцсетях.

В остальном же многие сошлись во мнении, что в этой истории виноваты и девушки, и парень, причем в одинаковой степени.

- Стыдно за всех троих - резюмировала одна из жительниц Казани.

К слову, это не первый эротический скандал в Казани. Так, в прошлом году парочка занялась секс-утехами прямо около стадиона "Казань Арена".

ИСТОЧНИК KP.RU

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