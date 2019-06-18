2019-06-18T11:19:38+03:00
Происшествия

15 участников массовой драки в Чемодановке отправлены под арест

Изначально в отдел полиции было доставлено 174 человека [фото, видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Местные жителя вступились за 12-летнюю девочку, к которой приставала компания цыган.Местные жителя вступились за 12-летнюю девочку, к которой приставала компания цыган.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В этот вторник Первомайский районный суд Пензы на время следствия - на 2 месяца, отправил под арест 15 участников массовой драки с цыганами в Чемодановке, хотя изначально в отдел полиции было доставлено 174 человека, а после задержаны 28 мужчин.

Они стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статьям: «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений» и «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений».

Жители поселка под Пензой перекрыли федеральную трассу.

Напомним, в прошедшую субботу под Пензой в селе Чемодановка разгорелся нешуточный конфликт между местными жителями и цыганами. Последние, как утверждается, приставали к 12-летней девочке, та смогла вырваться и убежать. Ребенок обо всем рассказал отцу и тот вместо с односельчанами пришел разбираться к обидчикам. Компания цыган на выставленные претензии схватились за биты и топоры. Началась массовая драка, в которой погиб местный житель – 34-летний Владимир Грушин просто проходил мимо и попытался разнять дерущихся.

В драке погиб Владимир Грушин, который был участником антитеррористической операции в Чечне. Фото: из личного архива

В драке погиб Владимир Грушин, который был участником антитеррористической операции в Чечне.Фото: из личного архива

После этого в селе начались волнения. Ситуация накалилась настолько, что пришлось вводить ОМОН. Поползли слухи о том, что цыгане запланировали поджигать дома русских и якобы для этого скупили весь бензин на заправке. Среди местных жителей также звучали призывы жечь дома пришлых.

Люди перестали бояться мести цыган, только после приезда ОМОНа. Фото: соцсети

Люди перестали бояться мести цыган, только после приезда ОМОНа.Фото: соцсети

В итоге все же вспыхнуло. В соседней деревне Лопатки загорелся частный дом. В соцсетях местные жители уверяли, что он принадлежал влиятельной цыганской семье, и горит он не случайно. Причины пожара пока устанавливаются.

Местные жители считают, что это был поджог из мести. Фото: соцсети

Местные жители считают, что это был поджог из мести.Фото: соцсети

Тем временем, после того как местные власти пообещали проверить документы у всех цыган в Чемодановке, те собрали вещи и срочно покинули свои дома. По словам местных жителей, некоторые из них в спешке даже оставили кошек и собак на цепях.

Следственный комитет опубликовал кадры обысков в Чемодановке.

Известно, что данная цыганская община в Чемодановке позиционировалась как христианская и была основана там всего два года назад. Но к Русской православной церкви община не имеет никакого отношения – она имеет протестантские корни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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