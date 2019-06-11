2019-06-11T13:09:13+03:00
Общество

В Казани на ЕГЭ-2019 по математике у школьника зазвонил спрятанный в гипсе мобильник

Парня удалили с экзамена, теперь он сможет пересдать предмет только в следующем году
Олег ЛУГОВОЙ
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Изобретательного школьника подвела случайность.Изобретательного школьника подвела случайность.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Неудача посетила ученика 11-класса казанской школы №38 во время сдачи ЕГЭ-2019 по профильной математике. Его поймали на «контрабанде».

Парню удалось обмануть охрану во время прохождения в аудиторию через металлорамку. Нет, она, конечно, подала сигнал об инородном предмете у ученика. Но у него ничего подозрительного так и не нашли. Дело в том, что он не стал возиться с написанием шпаргалок, а просто пронес с собой на ЕГЭ мобильный телефон, предварительно спрятав его в гипсе на руке.

И все бы ничего, но изобретательного школьника подвела случайность. Во время сдачи экзамена парню кто-то неожиданно позвонил. Следящие за происходящим в аудитории взрослые сразу нашли источник постороннего звука. Телефон был обнаружен, а парня удалили из аудитории, сообщили в Минобрнауки Татарстана

Теперь он сможет сдать ЕГЭ по профильной математике лишь в следующем году, если, конечно, опять не станет жертвой своей изобретательности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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