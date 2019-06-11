В Казани инспекторы ГИБДД взломали иномарку, которой от жары задыхался 1,5-годовалый мальчик

В понедельник, 10 июня, в Казани термометр зафиксировал температуру свыше +26 градусов. Когда по улице 1-го мая в Кировском районе столицы Татарстана проезжал экипаж ГИБДД полка ГИБДД Казани, то наперерез к машине бросилась женщина.

- Там ребенка закрыли в салоне, он задыхается! - позвала она на помощь.

На парковке возле торгового центра стояла "Шевроле". Там на заднем сидении уже покраснел от плача маленький ребенок, пристегнутый в детском кресле. Малыш уже начал задыхаться и его руки и ноги сводили судороги. Ребенка было нужно немедленно спасать от теплового удара, и командир командир взвода 1 роты 2 батальона Рустем Файзиев принял решение - попытаться отжать стекло автомобиля и открыть дверцу. Вместе со своим напарником Алмазом Шариповым он смог вскрыть иномарку и вызволить ребенка из душного плена.

В отношении отца ребенка составили административный протоколФото: Из материалов пресс-службы

На место ЧП вызвали следственно-оперативную группу и медиков. Приехавшие врачи диагностировали у 1,5-годовалого Яна Г. тепловой удар и вместе с появившемся к этому времени 34-летнем отцом ребенка Никитой Г. отправили в детскую больницу №1.

- Выяснилось, что мальчик находился в закрытом салоне под палящим солнцем более 40 минут, - рассказал "КП-Казань" командир полка ДПС ГИБДД УМВД Казани Михаил Савин. - В отношении отца составлен административный протокол по статье "Неисполнение родительских обязанностей". Также на него был составлен протокол по статье 12.8 ПДД - он не имел права оставлять малолетнего ребенка в салоне автомобиля без сопровождения лица, старше семи лет.