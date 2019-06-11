2019-06-11T12:54:26+03:00
Происшествия

В Казани инспекторы ГИБДД взломали иномарку, которой от жары задыхался 1,5-годовалый мальчик

Его руки и ноги уже начали сводить судороги[фото]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Маленький Ян и его спасителиМаленький Ян и его спасителиФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В понедельник, 10 июня, в Казани термометр зафиксировал температуру свыше +26 градусов. Когда по улице 1-го мая в Кировском районе столицы Татарстана проезжал экипаж ГИБДД полка ГИБДД Казани, то наперерез к машине бросилась женщина.

- Там ребенка закрыли в салоне, он задыхается! - позвала она на помощь.

На парковке возле торгового центра стояла "Шевроле". Там на заднем сидении уже покраснел от плача маленький ребенок, пристегнутый в детском кресле. Малыш уже начал задыхаться и его руки и ноги сводили судороги. Ребенка было нужно немедленно спасать от теплового удара, и командир командир взвода 1 роты 2 батальона Рустем Файзиев принял решение - попытаться отжать стекло автомобиля и открыть дверцу. Вместе со своим напарником Алмазом Шариповым он смог вскрыть иномарку и вызволить ребенка из душного плена.

В отношении отца ребенка составили административный протокол Фото: Из материалов пресс-службы

В отношении отца ребенка составили административный протоколФото: Из материалов пресс-службы

На место ЧП вызвали следственно-оперативную группу и медиков. Приехавшие врачи диагностировали у 1,5-годовалого Яна Г. тепловой удар и вместе с появившемся к этому времени 34-летнем отцом ребенка Никитой Г. отправили в детскую больницу №1.

- Выяснилось, что мальчик находился в закрытом салоне под палящим солнцем более 40 минут, - рассказал "КП-Казань" командир полка ДПС ГИБДД УМВД Казани Михаил Савин. - В отношении отца составлен административный протокол по статье "Неисполнение родительских обязанностей". Также на него был составлен протокол по статье 12.8 ПДД - он не имел права оставлять малолетнего ребенка в салоне автомобиля без сопровождения лица, старше семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Главное — верить! Самое сложное впереди»: выпивший «Крота» вместо сока самарец рассказал, как справиться Бари Алибасову
Павел Рубан сжег свои внутренние органы прямо перед Новым годом, он, как и известный продюсер, перепутал обычный напиток с щелочным раствором
Новости 24
На казанском автовокзале «Восточный» запустили ежедневный автобусный рейс до Ульяновска
11 июня в Казани раньше премьеры покажут фильм «Люди в черном: Интернэшнл»
В Татарстане из-за пожара в частном доме пострадала 60-летняя женщина
12 июня – в День России-2019, в двух районах Казани ряд домов оставят без света
В Татарстане прекратили борьбу с борщевиком из-за ухода подрядчика
В центре Казани по ночам будут перекрывать улицу Бутлерова
Казанские спасатели ОСВОДа вытащили из воды и откачали мужчину
В Новочебоксарске "Лада Гранта" протаранила полицейский УАЗ-"Патриот"
В Татарстане 14-летний подросток погиб в погребе с картошкой
В Чебоксарах ограничили движение после того, как грузовик снес столб
Жителя Чувашии будут судить за распространение подросткового порно
Хедлайнером Дня молодежи-2019 в Набережных Челнах станет группа MBAND
В Казани появилась улица имени Альфии Авзаловой