В Казани покажут запрещенный в советские времена спектакль "Самоубийца"

В Качаловском театре продолжается международный театральный фестиваль "Европа-Россия-Азия", в рамках которого зрители столицы Татарстана смогут увидеть спектакли "Студии театрального искусства" Сергея Женовача. Москвичи привезли два спектакля по произведением Антона Чехова - "Три сестры" и "Записные книжки", третий спектакль - "Самоубийца" по пьесе Николая Эрдмана.

"Самоубийца" - спектакль, который долгое время пролежал на полке. Его создал в 1928 году Николай Эрдман, автор знаменитого "Мандата". Пьесу ставили в Государственном театре имени Всеволода Мейерхольда (ГосТиМ), но разрешения от Главреперткома не получили, и репетиции пришлось свернуть. Через два года это разрешение получили, репетиции возобновились, но в 1931 году, когда спектакль репетировали во МХАТе, его снова запретили. Еще одна попытка выпустить пьесу предпринималась Всеволодом Мейерхольдом в 1932 году, но во время генеральной репетиции пришло известие, что "Самоубийца" снова запрещен.

Спустя 50 лет, в 1982 году один из бывших актеров ГосТиМа - Валентин Плучек, попытался возродить эт пьесу, и она с успехом шла в Московском театре Сатиры, но ... Его вновь запретили, и только в 1986 году Плучек смог возобновить "Самоубийцу".

Так что у казанцев есть уникальная возможность увидеть собственными глазами, что же не понравилось в этом спектакле советским партийным деятелям.

Спектакль создавали режиссер Сергей Женовач, художник Александр Боровский, художник по свету Дамир Исмагилов, музыкальное оформление придумал Григорий Гоберник.

Режиссер так говорил про эту многострадальную постановку:

- Наш спектакль — это высказывание о том, что происходит сейчас с людьми, поразмышлять о сегодняшнем "маленьком человеке". Мысль главного героя Подсекальникова о том, что "жить хочется", на работу ходить хочется, любить хочется, кому-то может показаться обывательской, но для нас она важна.

Спектакль — номинант национальной театральной премии "Золотая Маска"-2016 в категориях "Лучший спектакль в драме, малая форма" и "Лучшая работа режиссера".

Женовач и Александр Боровский — лауреаты премии "Хрустальная Турандот"-2015 за лучшую режиссуру и лучшую сценографию сезона к спектаклю "Самоубийца".

За роль Семена Семеновича Подсекальникова в спектакле Вячеслав Евлантьев был награжден Международной премией Станиславского в номинации "Перспектива"Фото: Из материалов пресс-службы

Отмечены и актеры - за роль Семена Семеновича Подсекальникова в спектакле Вячеслав Евлантьев был награжден Международной премией Станиславского в номинации "Перспектива" и театральной премией газеты "Московский комсомолец" в номинации "Начинающие".