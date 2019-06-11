2019-06-11T00:44:08+03:00
Общество

"Трусы надели, а юбки забыли": Жители Казани просят девушек одеваться скромнее

На улицах столицы Татарстана все чаще можно увидеть девушек в откровенных нарядах, что приходится по душе не всем
Владимир КРУПСКИЙ
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Подобную картину можно видеть на улицах Казани.Подобную картину можно видеть на улицах Казани.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Наступило лето, на территории Татарстана установилась 30-градусная жара. Естественно, что многие девушки начали носить одежду покороче. Вот только некоторые дамы, по мнению горожан, переборщили.

Так, по мнению казанцев, в последнее время на улицах Казани все чаще можно встретить девушек, которые разгуливают по улицам в бикини, купальниках, а то и вовсе в нижнем белье. При этом, данные кадры все чаще появляются в соцсетях.

Отметим, что столь откровенные наряды приходятся по душе далеко не всем казанцам. Многие просят девушек быть сдержаннее.

Фото: группа "ВКазани поймут".

Фото: группа "ВКазани поймут".

- Трусы надели, а юбки забыли. Это, видимо, мода новая.

- С каких пор голая попа приравнивается к красоте женщины?

- Удивлена. Скоро по улицам города будут ходить нагишом, как в бане. И это считается нормой. Зависти не испытываю и дело не в том, красивая фигура или нет. Правила приличия сейчас не котируются, а жаль.

Впрочем, нашлись и те, кому понравились девушки, гуляющие по улицам города в трусах или бикини. По их мнению, если девушкам есть, что показать, то скрывать это не за чем.

- Девушке всегда есть что показать. А вот парням, особенно местного ширпотреба, кроме желчи, изрыгающей в сторону прекрасных творений божьих, нечего.

- Красивые девушки, мужчинам это явно нравится, так зачем скрывать красоту под юбкам и штанами?

Отметим, что сторонники откровенных нарядов приводят в пример города-курорты, где девушки в купальниках спокойно ходят даже по центральным площадям. А вот те, кому подобные наряды не по нраву отмечают, что для дефиле в бикини есть пляжи или собственные дачные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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