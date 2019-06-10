В частной медклинике Казани на операционном столе скончалась женщина

Первый день лета не предвещал для семьи из Набережных Челнах ничего плохого. Даже наоборот. Утром 33-летняя Эльвира З. приехала в Казань, чтобы пройти диагностическую операцию в клинике Нуриевых. Именно туда они с мужем обратились после 13 лет безрезультатных попыток завести ребенка.

В тот день в столице Татарстана Эльвире должны были провести лапароскопию (операцию на органах малого таза – Ред.). Вместе с тем, по информации из соцсетей, до хирургического вмешательства дело даже не дошло. Да, пациентка сдала все необходимые анализы и получила разрешение на операцию. Однако сразу после наркоза у нее стало падать давление.

Порядка двух часов врачи клиники боролись за жизнь пациентки самостоятельно, а уже потом вызвали «скорую», но было поздно. В 14.00 родственники Эльвира узнали, что она умерла.

Следственный комитет Татарстана уже инициировал проверку по данному факту. Причина смерти Эльвиры пока не установлена. Ее поможет выяснить судмедэкспертиза, которая обычно занимает около месяца.

Интернет-пользователи, к слову, заметили, что это – не единственный несчастный случай, произошедший в частной клинике Казани за последний год. К примеру, в октябре 2018 года в другой казанской клинике «Идеалиа» в кабинете врача скончалась 50-летняя женщина, которая всего-то и мечтала, что похудеть. Тогда смерть пациентки попала в объектив камеры виденаблюдения.