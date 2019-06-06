2019-06-06T18:57:55+03:00
Общество

"Вот этот молодой человек заплатит": Женщина потребовала от незнакомого мужчины оплатить ее покупку в магазине

Необычная история произошла в одном из супермаркетов Казани
Владимир КРУПСКИЙ
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Женщине не хватило денег на покупки.Женщине не хватило денег на покупки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Житель Казани минувшим вечером попал в весьма щекотливую ситуацию, о которой написал в соцсетях. По его словам, он отправился в магазин. Перед ним на кассе оказалась женщина с ребенком, которой не хватило денег и она потребовала. чтобы мужчина оплатил ее покупки.

- В очереди стоял, впереди женщина с ребёнком лет шести. Набрала всякого, а ребёнок взял 2 мороженных по 80 рублей. Я стою без задней мысли, по сторонам глазею. А у неё денег не хватило. На кассе говорит, «за мороженое вот этот молодой человек заплатит» и на меня показывает, - написал мужчина.

Платить за незнакомую женщину автор публикации отказался. Женщина, в свою очередь, начала обзывать его и ударила мороженным по голове.

- Кинула в меня им с двух метров или меньше немного. Снайпер, попала, в голову, причём обоими морожеными. А что дальше? кассирша на неё понеслась, очередь тоже. Она за свои покупки заплатила, меня словесно опустила и ушла. Мороженное администратор куда-то унесла. Вроде с виду адекватная женщина была, и вдруг как будто переклинило её. Вот как её поведение можно охарактеризовать? - задался вопросом мужчина.

Публикацию начали активно обсуждать и комментировать в соцсетях. Конечно, большинство пользователей интернета не поддержали женщину, заявив, что она не только вела себя нагло, но и подала дурной пример своему ребенку.

- Наглость - второе счастье. Но это уже сверхнаглость. Так и дети ходить будут и говорить: "Вот он(а) за меня заплатит".

Однако. нашлись и те, кто начал заступаться за женщину, называя автора публикации жмотом и уверяя, что он был обязан оплатить покупку дерзкой незнакомки.

- Жалко оплатить что-ли? Какие люди жмоты пошли. Просто иногда набираешь, набираешь в тележку и задумываешься о чем-то. Забываешь, что денег всего 173 рубля. А тут, хоп, и уже касса, вокруг куча народа и у тебя полная тележка. Ну можно же понять? Взял бы оплатил и дальше пошел. Чего выпендриваться? Ну просто все проблемы в жизни из-за таких как ты - жмотов.

В комментариях люди начали делиться своими историями, когда сталкивались с наглостью людей. Историй, кстати, набралось немало. Вот пользователи интернета и призывают людей - быть добрее к окружающим и не доводить ситуацию до конфликтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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