2019-06-06T13:58:33+03:00
Звезды

"Макбет" обнажает души и не требует декораций

В Казанском театре имени Качалова прошел фестивальный спектакль фламандского режиссера Люка Персеваля, который представили актеры театра-фестиваля "Балтийский дом".
Лика ИСАЕВА
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В спектакле нет декораций, но есть удивительная жизнь актеровВ спектакле нет декораций, но есть удивительная жизнь актеровФото: Из материалов пресс-службы
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Перед спектаклем Юрий Елагин, исполнитель главное роли в трагедии «Макбет», предупредил, что это спектакль не для тех, кто приходит в театр для развлечения. Это работа для тех, кто предпочитает думать.

Попытки очиститься водой от скверны не помогли Макбету Фото: Из материалов пресс-службы

Попытки очиститься водой от скверны не помогли МакбетуФото: Из материалов пресс-службы

Думать было о чем. Прежде всего, почти пустая сцена, которую разбили на зоне длинные жерди-шесты, подвешенные на лонжах. Во время спектакля они превращались то в качели, на которых зависали ведьмы, то в коридоры замка Кавдор, то в чертоги новой королевской семьи Макбетов. Послевкусие в сознаниях зрителей может проявиться не сразу, спустя несколько часов, но сразу понимаешь, что имели ввиду Юрий Елагин и Мария Шульга, предупреждая, что это спектакль для тех, кто думает, а не приходит в театр развлекаться.

Спектакль - словно зеркало всех нас Фото: Из материалов пресс-службы

Спектакль - словно зеркало всех насФото: Из материалов пресс-службы

Недаром Люка Персеваля называют режиссером людских характеров. Не надо пышных платьев для героев пьесы – в душе они нищие, как и предстают перед зрителем в современных одеждах. Словно намек на то, что меняются времена и эпохи, но не изменились человеческие страсти и желания. Поэтому и не важно, во что одеты, обуты и где живут герои пьесы – их сводят вместе жажда власти, любовь и кровь.

Ради своей Леди Макбет предал короля Дункана Фото: Из материалов пресс-службы

Ради своей Леди Макбет предал короля ДунканаФото: Из материалов пресс-службы

Что толку от блеска золота, тяжести парчи и высоких стен замка, если чету Макбет сжигают изнутри страсти? Союз слабого мужчины и жадной женщины в условиях XI века дал им призрачную власть и вседозволенность.

Леди показала, что готовы на все, лишь бы стать Королевой Фото: Из материалов пресс-службы

Леди показала, что готовы на все, лишь бы стать КоролевойФото: Из материалов пресс-службы

Словно сдирая с себя кожу, Леди Макбет тянется своими ручонками к короне. Пальцы некрасиво сводит судорогой в экстазе, словно у больного подагрой, муж, то и дело прикладывающийся к вину, пытается удержать ее, но женщина, обезумев от того, что вот-вот исполнятся ее тайные желания, успевает схватить бумажную корону убитого ее мужем короля Дункана.

К желанной короне Леди Макбет протягивает скрюченные руки Фото: Из материалов пресс-службы

К желанной короне Леди Макбет протягивает скрюченные рукиФото: Из материалов пресс-службы

Предмет ее вожделения, по задумке Персеваля, всего-навсего кусок бумаги, вырезанный и склеенный по окружности, но ради него жена тана уговорила мужа предать своего суверена, друзей, народ, самого себя.

Он желал ее, а она хотела власти Фото: Из материалов пресс-службы

Он желал ее, а она хотела властиФото: Из материалов пресс-службы

Показалось на миг, что сам Макбет полон раскаяния, пытаясь смыть водой всё, что успел натворить, только эти попытки очищения прерываются зовом власти. Его Макбет игнорировать не может. Кажется, что во время сцены расправы над семьей Макдуфа, король-узурпатор сам находится рядом с женщиной и тремя ее сыновьями, которых кромсают мечами его воины, приговаривая, что им надо было скрыться от него… Попытка свалить их смерть на то, что они сами виноваты, то не послушали Макбета, одна из самых сильных сцен спектакля. Обреченность героя, узнавшего про смерть жены, вызывает недолгое сострадание к ним обоим. Все, что совершили эти люди – это во имя любви. Один любил ее, она любила власть, и, хоть мужчина и понимал, что стал для нее только средством для достижения цели, но Макбет любил свою Леди.

Для чего пышные декорации, если перед нами, по сути, выставили зеркало? Мы сами домыслим то, что не увидели глаза. И, может быть, сумеем вовремя остановить и остановиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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