В Казани прошло открытие Всероссийского конкурса «Безопасное колесо-2019»

Торжественная церемония открытия состоялась в Приволжской госакадемии физкультуры, спорта и туризма 4 июня. Перед зданием академии устроили небольшую выставку автомобилей, где участникам соревнований и гостям республики продемонстрировали автотехнику силовых структур, и знаменитый КамАЗ, участник ралли «Дакар». Автомобили, на которых несут службу сотрудники Госавтоинспекции Татарстана, вызывали восхищение у всех присутствующих, а мотоциклы инспекторов ГИБДД и «скорой помощи» стали настоящим магнитом для мальчишек разных возрастов.

Автопарк ГИБДД Татарстана поразил всех гостей соревнованийФото: Лика ИСАЕВА

Сначала байки окружили дети, затем на их фоне с удовольствием фотографировались взрослые.

На фоне покорителей "Дакара" и патрульных автомобилей Госавтоинспекции Татарстана делали снимки на памятьФото: Лика ИСАЕВА

В здании академии участников конкурса ждали интересные фотозоны для групповых снимков. Хозяева соревнований сделали большой баннер, где разместили все 85 эмблем и гербов регионов, принимающих участие в «Безопасном колесе 2019». Здесь же, на баннере, разместили фотографии двух мальчиков и двух девочек в национальных костюмах, где, подставив лицо в специальное отверстие, все, кто пожелал, смогли сфотографироваться так, чтобы получился снимок в татарских национальных костюмах.

Вот такие фото на память все увезут с собойФото: Диана НУРЕДИНОВА

Вот такие фото на память все увезут с собойФото: Диана НУРЕДИНОВА

Еще можно было сделать фото на память и сразу стать участниками акции «Засветись с ЮИД» - все фотографии сразу выкладывались в соцсети.

Можно было присоединиться к акции "Засветись с ЮИД"Фото: Диана НУРЕДИНОВА

Можно было присоединиться к акции "Засветись с ЮИД"Фото: Диана НУРЕДИНОВА

Также можно было посмотреть на призы, которые за всю историю движения ЮИД выигрывали татарстанские школьники. На Всероссийских и Международных соревнованиях юные знатоки дорожного движения из республики в последнее десятилетие занимают призовые места!

Перед началом торжественной части открытия конкурса сотрудники пресс-центра ЮИД Татарстана взяли интервью у своих коллег - юидовцев из разных регионов. Все приехали с одной целью - побеждать!

Открытие соревнований началось с большого лазерного шоу, которое поразило своим масштабом всех. Взрослые – педагоги, сопровождающие команды-участницы, и инспектора ГИБДД восхищенно снимали на свои телефоны это красивое зрелище. Дети были в восторге и не могли оторвать глаз от всего, что происходит на сцене и на экране. Затем перед участниками и гостями соревнований выступили артисты и даже сотрудники Фонда безопасности дорожного движения – они танцевали, пели, разыгрывали целые представления, в которые можно было проследить историю колеса через века и эволюцию созидания.

Затем всех участников соревнований приветствовали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, почетные гости столицы – замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская и замначальника главного управления ОБДД МВД России Владимир Кузин.

Фото на память с почетными гостями конкурсаФото: Диана НУРЕДИНОВА

Фото на память с почетными гостями конкурсаФото: Диана НУРЕДИНОВА

- Татарстан уже в третий раз принимает Всероссийский конкурс «Безопасное колесо», - сказал Алексей Песошин. - Мы рады, что проведение конкурса в нашей республике становится доброй традицией. На счету наших команд блестящие победы на Всероссийских и Европейских конкурсах. Уверен, что в будущем ряды юидовцев станут крепче.

После концерта все участники соревнований сфотографировались на память, затем – обед и экскурсия по городу.

Команда чемпионов 2018 года и участников 2019 годаФото: Диана НУРЕДИНОВА

- Когда я снова окунулась в атмосферу открытия соревнований, как это было в 2017 году в Ульяновске, то у меня даже слезы навернулись на глаза. Так трогательны были воспоминания, - рассказала Чемпионка Всероссийских соревнований «Безопасное колесо» 2017 года Диана Нурединова. – Было очень радостно и приятно видеть всех, кто приехал на эти соревнования, ведь это значит, что дело ЮИД не просто живет, но и привлекает к себе детей.