Легкоатлет из Набережных Челнов начал свой забег на 700 км в поддержку воспитанников детдомов

В среду, 5 мая, начался одиночный забег на 700 километров 31-летнего легкоатлета из Набережных Челнов Фидана Мухаметова. Пробежать от площади Азатлык в татарстанском автограде до Уфы мужчина решил для привлечения внимания общественности к проблемам социализации детей-сирот после их выпуска из детских домов.

На протяжении всей дистанции сопровождать спортсмена будет его друг. На своем пути Фидан намерен посетить детдома в Бавлах, Белебее и Стерлитамаке. Туда он хочет доставить необходимую материальную помощь и организовать там встречи с воспитанниками. Детям и подросткам он расскажет, что успешная жизнь возможна и все зависит только от установок самогочеловека.

Фото: vk.com/fidangod_san

Известно, что Фидан и сам вырос в детском доме. Он родился в одном из сел Башкирии в полноценной семье. Однако когда ему было 5 лет, отец избил его мать, которая спустя три дня скончалась в больнице. Мужчину посадили, а Фидана и его младшего брата решено было отправить к дедушке и бабушке, но и те скоро умерли.

- Тогда приехала тетя с Набережных Челнов, оформила опеку на нас и забрала к себе в город. Как я узнал потом, отец в тюрьме заболел и скончался. Хотя по сроку заключения оставалось около года, я так и не успел встретиться с ним. Когда мне было 10 лет, а братишке 7, у тети умер муж, а сына забрали в армию. Это сильно отразилось на ней, у неё начались проблемы с алкоголем. Тетя не смогла нами полноценно и ответственно заниматься. В результате мы оказались в детском доме, - вспоминает легкоатлет.

После выпуска из детдома Фидан сначала отучился в ветеринарном училище, а после - в академии физической культуры и спорта. Однако это не помогло юноше социализироваться. От одиночества он начал пить, курить, а после даже обкрадывать людей.

По словам Фидана, выбраться из этой ситуации ему помогла религия. В итоге мужчина женился и сейчас воспитывает сына.

Фото: vk.com/fidangod_san

На своей соцстранице легкоатлет отчитывается о проделанном пути. Так, последний его пост был опубликован в 14.38.

- Уже в Заинске. Пробежал 60 км. Отдых, на обед, и дальше, - написал Фидан.