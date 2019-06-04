"Передвижной стриптиз-клуб?": В Ульяновске девушки устроили жаркие танцы прямо на машине

Накануне вечером жители и гости Ульяновска, прогуливаясь по городу, могли стать свидетелями необычного зрелища. У дороги остановился пикап, в кузове которого танцевали две девушки. Танцы, при этом, были весьма откровенными. Горожане даже начали предполагать, что в Ульяновске начал работать передвижной стриптиз-клуб.

Естественно, что местные жители поспешили выложить фотографии и видео горячих танцев в соцсети. Если прочитать многочисленные комментарии, то мнения горожан по поводу уличного стриптиза разделилось.

Одним, среди которых было куда больше мужчин, танцы понравились. По их мнению в этом нет ничего плохого, дескать во многих городах подобные танцы на машинах - в порядке вещей. Другим же, особенно девушкам, увиденное пришлось не по нраву. По их мнению, улица не место для подобных танцев.

Отдельно люди гадали, что же стало причиной столь откровенных танцев двух юных девушек. Кто-то предполагал, что девушки проспорили, кто-то, что во всем виноват алкоголь. На деле же горячие танцы стали рекламой одного из городских ночных клубов. Кстати, реклама, что называется, сработала. Даже автор видео, снимая происходящее, сказал, что теперь заглянет в заведение.