2019-06-03T23:03:39+03:00
Спорт

Казанский УНИКС сыграл с болельщиками в баскетбол, получил медали и закрыл сезон

На награждении были президент Единой лиги ВТБ и премьер-министр Татарстана
Алина НИЗАМОВА
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Радость победе.Радость победе.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В последний раз в этом сезоне люди в майках УНИКСа пришли в «Баскет-холл». Баскетболисты казанской команды на прошлой неделе вылетели в полуфинале Единой лиги ВТБ от «Химок», тем самым закрыв для себя сезон.

В коридорах главного баскетбольного дворца Казани было шумно. Болельщикам предлагались развлечения, некоторые можно было встретить по ходу сезона. Люди в коридорах бросали в кольца, слушали музыкантов, играли в приставки.

В коридорах главного баскетбольного дворца Казани было шумно. Фото: Алина НИЗАМОВА

В коридорах главного баскетбольного дворца Казани было шумно.Фото: Алина НИЗАМОВА

В это время на паркете все готовилось к приему официальных лиц вечера. В Казань прилетел президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. Также на вечер команды приехали министр спорта Татарстана Владимир Леонов и премьер-министр республики Алексей Песошин. Он передал клубу сертификат на 3 миллиона рублей от президента республики Рустама Минниханова.

Сергей Кущенко и Евгений Богачев. Фото: Алина НИЗАМОВА

Сергей Кущенко и Евгений Богачев.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Баскетбол в Татарстане - один из самых популярных видов спорта. В республике им занимаются свыше 32,5 тысячи человек. Благодаря спортивным достижениям УНИКСа баскетбол в Татарстане получает новый импульс к развитию, – отметил премьер.

Также от него получил награду главный тренер команды Димитрис Прифтис. Греческий специалист был удостоен благодарности за вклад в развитие спорта в Татарстане. По итогам сезона двухлетний контракт специалиста подошел к концу. Пока неизвестно останется ли тренер в казанском клубе.

Димитрис Прифтис и юный баскетболист Арсений. Фото: Алина НИЗАМОВА

Димитрис Прифтис и юный баскетболист Арсений.Фото: Алина НИЗАМОВА

Дальше настала очередь спортсменов. По регламенту Единой лиги ВТБ, проигравшие в полуфинале команды получают бронзовые медали. Баскетболисты УНИКСа стали обладателями заслуженной бронзы.

Алексей Песошин и Эррик Макколлум. Фото: Алина НИЗАМОВА

Алексей Песошин и Эррик Макколлум.Фото: Алина НИЗАМОВА

После благодарственных слов и вручения наград настала самая приятная для болельщиков часть вечера. Игроки разбились на четыре команды и приняли участие в товарищеской игре с фанатами. Вместе они могли придумать игровые комбинации или обыграть кого-то из звезд в зеленой форме, за которыми следили весь сезон.

Вместе они могли придумать игровые комбинации или обыграть кого-то из звезд в зеленой форме, за которыми следили весь сезон. Фото: Алина НИЗАМОВА

Вместе они могли придумать игровые комбинации или обыграть кого-то из звезд в зеленой форме, за которыми следили весь сезон.Фото: Алина НИЗАМОВА

Самые активные болельщики получили от клуба памятные подарки в виде мячей с автографами игроков. Но самый классный подарок получил один болельщик УНИКСа от одного из лидеров этого сезона. Пиеррия Хенри в разгар веселья ушел с паркета. Вернулся американец с одной парой кроссовок в руках и незаметно передал их молодому человеку, который с счастливой улыбкой забрал их себе.

Самые активные болельщики получили от клуба памятные подарки в виде мячей с автографами игроков. Фото: Алина НИЗАМОВА

Самые активные болельщики получили от клуба памятные подарки в виде мячей с автографами игроков.Фото: Алина НИЗАМОВА

В конце вечера все пришедшие могли переброситься парочкой фраз о сезоне на заключительной для сезона автограф-сессии. УНИКС снова остановился в шаге от Евролиги, но провальный баскетбольный год назвать нельзя. Кроме внутреннего чемпионата, татарстанцы дошли до полуфинала Еврокубка, где проиграли будущему чемпиону – испанской «Валенсии».

Игроки разбились на четыре команды и приняли участие в товарищеской игре с фанатами. Фото: Алина НИЗАМОВА

Игроки разбились на четыре команды и приняли участие в товарищеской игре с фанатами.Фото: Алина НИЗАМОВА

Наверняка, у УНИКСа впереди будет сложный период комплектования команды. Возможно, придет новый тренерский штаб и совершенно точно будут новые лица в команде: к этому клуб уже приучил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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