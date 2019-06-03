"Трусы с лифчиком надеть забыла?": Девушка прогулялась по казанскому парку совершенно голой

Посетители Горкинско-Ометьевского леса, что в Казани, накануне могли наблюдать необычную картину. По территории парка прогуливалась полностью голая девушка, чью наготу прикрывала только пляжная сумка. Казанцы, естественно, сфотографировали обнаженную девушку и опубликовали кадры в соцсетях.

- Приходишь в Горкинско-Ометьевский лес погулять, а там. Не ну жарко конечно на улице, но не настолько же, - написал автор поста.

Естественно, что под интимной фотографией тут же начали появляться комментарии, которых набралось не меньше сотни. Как водится, мнения разделились. Кто-то делал комплименты девушке, дескать, фигура неплохая и грех ее не показать. Другие же писали, что парк - не место для нудизма и появление обнаженной девушки могло стать стрессом для детей.

Впрочем, большинство "комментаторов" гадали, что же побудило девушку раздеться догола прямо посреди парка.

- Трусы и лифчик надеть забыла?, - предположил один из пользователей интернета.

- На пляж идет, сумку взяла, а купальник дома оставила, - написал еще один "комментатор".

- Проспорила, наверное, - выразила мнение девушка в соцсетях.

На деле же появление полуголой девушки оказалось съемками рекламы пляжной сумки, которая и прикрывала наготу девушки.