2019-05-31T15:05:14+03:00
Общество

Задрала юбку и что-то кричала: Девушка устроила дебош в казанском автобусе

В итоге кондуктору удалось уговорить пассажирку выйти из автобуса [Видео]
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: соцсети.Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Необычную картину могли наблюдать накануне пассажиры 89-го автобуса. Внимание многих пассажиров привлекла девушка, сидевшая на одном из сидений в хвосте автобуса. По словам очевидцев, она что-то кричала, бормотала, задирала юбку и поднимала ноги вверх.

Некоторые пассажиры делали ей замечание, но она них не реагировала. В результате в дело вмешался кондуктор. После долгих уговоров девушка все же покинула салон автобуса, хоть и пыталась грубить находившемся рядом пассажирам.

Фотографии и видео инцидента в автобусе выложили в соцсети. Эта история оказалась популярна у пользователей интернета. Под постами набрались десятки комментариев. В большинстве своем девушку, конечно же, осуждали.

Неадекватная девушка в автобусе.

- Я на месте кондуктора вызвала бы полицию. Нельзя оставлять человека в таком состоянии. Дура дурой, конечно, но жалко

- То одна голышом бегает, то другая в автобусах ездит. А по теме, наверное надо было её до конечной довезти и там вызвать ментов. Так было бы человечнее

- От жира бесится молодежь, не похоже, что ей плохо, когда плохо такую позу держать не возможно, жаль что не понимают что жизнь одна.

- Как так можно? Она же будущая мать! А тут ноги задирает, как в кабинете у гинеколога, все на показ!

Впрочем, были и те, кто заступился за пассажирку. о их мнению, прежде чем критиковать человека и набрасываться на нее, необходимо узнать, что произошло, а затем уже делать выводы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Не из Казани в Москву, а из Тукая в Пушкин: Аэропорт Казани официально назвали в честь Габдуллы Тукая
Банк ВТБ развивает сотрудничество с RAILGO
В Чебоксарах при столкновении иномарки и маршрутки пострадала 22-летняя девушка
Соцсети: В Казани в тренажерном зале умерла женщина
Люки-"копейки", которые появились в Московском районе Казани, придумали и сделали в исправительной колонии
В Казани состоялось вручение «Президентских дневников» школьникам-отличникам Татарстана
День защиты детей – 2019 в Набережных Челнах: программа мероприятий
ВТБ и ДОМ.РФ закрыли сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка на 73 млрд руб
1 июня в Марий Эл ожидается гроза и порывистый ветер
"Лето обещает быть теплым и не засушливым": Эксперт КФУ сделал прогноз погоды на летние месяцы
ВТБ Лизинг примет участие в «Неделе Российского Ритейла»
6 июня в Йошкар-Оле отпразднуют 220-летие А.С. Пушкина
1 июня в Казани пройдет детский фестиваль «Мы любим Кремль!»
В Казани двое водителей сбили пешеходов и скрылись с места ДТП
Яз, Фатима, Афина и Устинья: Как называли новорожденных в Казани за последнюю неделю
Платежи без лишних хлопот
За казанское "Динамо" будет выступать одна из лучших волейболисток Хорватии
В Казани пассажирский автобус вылетел на тротуар после столкновения с "Лексусом"