Задрала юбку и что-то кричала: Девушка устроила дебош в казанском автобусе

Необычную картину могли наблюдать накануне пассажиры 89-го автобуса. Внимание многих пассажиров привлекла девушка, сидевшая на одном из сидений в хвосте автобуса. По словам очевидцев, она что-то кричала, бормотала, задирала юбку и поднимала ноги вверх.

Некоторые пассажиры делали ей замечание, но она них не реагировала. В результате в дело вмешался кондуктор. После долгих уговоров девушка все же покинула салон автобуса, хоть и пыталась грубить находившемся рядом пассажирам.

Фотографии и видео инцидента в автобусе выложили в соцсети. Эта история оказалась популярна у пользователей интернета. Под постами набрались десятки комментариев. В большинстве своем девушку, конечно же, осуждали.

Неадекватная девушка в автобусе.

- Я на месте кондуктора вызвала бы полицию. Нельзя оставлять человека в таком состоянии. Дура дурой, конечно, но жалко

- То одна голышом бегает, то другая в автобусах ездит. А по теме, наверное надо было её до конечной довезти и там вызвать ментов. Так было бы человечнее

- От жира бесится молодежь, не похоже, что ей плохо, когда плохо такую позу держать не возможно, жаль что не понимают что жизнь одна.

- Как так можно? Она же будущая мать! А тут ноги задирает, как в кабинете у гинеколога, все на показ!

Впрочем, были и те, кто заступился за пассажирку. о их мнению, прежде чем критиковать человека и набрасываться на нее, необходимо узнать, что произошло, а затем уже делать выводы.