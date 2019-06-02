2019-06-02T15:59:30+03:00
Происшествия

«Он пару дней пил активированный уголь»: Во Вьетнаме скончался 35-летний уроженец Нижнекамска, который слишком поздно обратился в больницу

Медики не успели получить согласия родных на операцию
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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35-летний уроженец Нижнекамска Руслан Багавиев переехал во Вьетнам несколько лет назад. В конце мая текущего года он начал плохо себя чувствовать. Пару дней подряд он пил активированный уголь, но это не помогло. 26 мая Руслан обратился за помощью в центральную больницу провинции Кхань Хоа. На тот момент мужчина уже не мог самостоятельно доехать до учреждения – отвезли знакомые.

В больнице выяснилось, что у Руслана за короткое время развился пенкреонекроз (заболевание поджелудочной железы, являющееся осложнением острого панкреатита – Ред.). Мужчине требовалась срочная операция, но сделать ее без согласия его родных медики не могли. Знакомые Руслана стали через соцсети искать его родственников. Они были найдены слишком поздно – спустя пару часов после обращения к врачам нижнекамец скончался.

- Эта новость шокировала всех, кто знал этого жизнерадостного, дружелюбного, крепкого, веселого парня. С родственниками связь есть. Они приняли решение о кремации покойного во Вьетнаме и доставке его праха в Россию, - написала на странице Руслана его знакомая Анна.

Церемония прощания с Русланом прошла в Кхань Хоа в субботу, 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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