«На полученные деньги я куплю маме дом»: Татарстанский рэпер SLAME стал победителем шоу "Песни"

В субботу, 1 июня, стало известно имя победителя второго сезона телепроекта «ПЕСНИ». Им стал уроженец Альметьевска, 24-лений рэпер Вячеслав Исаков, выступающий под псевдонимом SLAME. В качестве приза молодой человек получил возможность подписать контракт с лейблом Black Star и 6 миллионов рублей.

Главной наградой SLAME назвал именно возможность работать с Тимати и другими известными отечественными хип-хоп исполнителями. Деньги же он решил потратить на покупку дома в Москве или Подмосковье для своей мамы. На своей соцстранице рэпер поблагодарил всех, кто за него болел.

- Я познакомился с такими наикрутейшими ребятами! Тут нет разделения на «газ» (Gazgolder – Ред.) и «блэк» (Black Star – Ред.), тут одна большая взаимосвязь. Ребят, на протяжении всего моего пути на проекте, я видел, как вас становилось все больше и больше. Спасибо вам огромное, что подарили мне возможность быть счастливым. Спасибо, что голосовали и поддерживали! Я очень хочу вас отблагодарить, буду стараться делать крутые песни и дарить вам массу эмоций. Вы лучшие! – обратился SLAME к своим фанатам.

Молодой человек не планирует возвращаться жить в Татарстан

Напомним, Вячеслав родился в городе Альметьевск. В Казань он переехал, едва ему исполнилось 18. В столице Татарстана парень поступил в архитектурно-строительный университет. До участия в проекте он работал телемаркетологом в IT-компании.

С первых минут на проекте SLAME обзавелся поклонниками в родном Татарстане. Позже ряды их слушателей пополнили тысячи россиян из других регионов. Его песни «Polaroid», «Маленький человек», «Low and down» до сих пор занимают высокие строчки в различных музыкальных чартах. Трек «Слезы», который Вячеслав исполнил вместе с Тимати в память о рэпере Децле, вызвал широкий общественный резонанс и также является одним из хитов прошедшего мая. 1 июня рэпер презентовал свою новую сольную песню «Гидравлика».

Возвращаться жить в Казань SLAME не планирует, потому что в своих мечтах видит лишь Москву. Причина тому, безусловно, большее количество возможностей и шансов.