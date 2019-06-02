«Сектор штраф на барабане»: телеведущий Леонид Якубович проехался по тротуару в Чебоксарах на дорогой иномарке

В субботу, 1 июня, звезды российского телевидения и шоу-бизнеса приехали в Чебоксары, чтобы провести благотворительную акцию и поздравить горожан с Днем Защиты детей – 2019. Среди них был и телеведущий Леонид Якубович. Он-то больше всего и запомнился чебоксарцам, но не своим выступлением, а своей манерой вождения. Шоумен, будучи за рулем «Лексуса» ездил по тротуару, несмотря на поток людей.

Фото: соцсети

Как оказалось, на пути телеведущего оказался автобус, выставленный посреди дороги для ограничения движения по улице Ленинградская. Именно его по тротуару и решил объехать Якубович, уточняет cheb.media.

- Ничего необычного, просто Леонид Якубович на Лексусе едет по тротуару в Чебоксарах, - написал автор поста в соцсетях, который пожелал остаться неизвестным.

Фото: соцсети

В комментариях интернет-пользователи заметили, что телеведущий не был пристегнут ремнем безопасности, как то необходимо. Горожане посчитали такое поведение – проявлением неуважения к ним.

- Считайте пост официальным обращением в ГИБДД ЧР, прошу привлечь к ответственности водителя автомобиля, что на фото, за непристегнутый ремень безопасности и за езду по тротуару, - пишет некто Black Jack.

- Они в Москве привыкли так ездить! – замечает Ирина Антонова.

- Перед законом все равны. Куда смотрит ГИБДД? Особенно публичные люди должны показать пример хорошими поступками. А Якубович показал что законы для простого народа а не для них, - считает Эдуард Матвеев.

- Что за неуважение? – спрашивает Татьяна Горбунова.

- Сектор штраф на барабане, - шутит Андрей Валерьевич.

Фото: соцсети

Отмечается, что на данное нарушение уже обратили внимание в дорожной полиции. В МВД республики проводится проверка. Не исключено, что водитель будет привлечен к ответственности.

Напомним, банкет для звезд, которые выступят в Чебоксарах на День защиты детей-2019, обошелся бюджету Чувашии почти в миллион рублей.