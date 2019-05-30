2019-05-30T13:25:46+03:00
Общество

Выпускница из Чебоксар, которая умерла во время ЕГЭ-2019 по математике, сильно болела и мечтала стать врачом

А в свободное от учебы время девушка занималась маникюром
Алина ГАБДУЛИНА
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Мария пробыла в аудитории около часа, а после попросила разрешения выйти из кабинета, где ей стало плохоМария пробыла в аудитории около часа, а после попросила разрешения выйти из кабинета, где ей стало плохо
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Стало известно, что девушка, которая скончалась во время сдачи ЕГЭ-2019 в Чебоксарах, мечтала стать врачом. 19 июня 18-летняя Мария В. должна была сдавать экзамен по биологии, к которому готовилась весь 11 класс. Однако жизнь распорядилась иначе.

Мария скончалась в среду, 29 мая, во время экзамена по математике. Известно, что девушка с самого утра выглядела нездоровой. Дежурившие в школе медработники рекомендовали Маше и ее родителям вернуться домой. Однако совершеннолетняя девушка приняла решение сдавать экзамен. Она пробыла в аудитории около часа, а после попросила разрешения выйти из кабинета. В коридоре ей стало плохо. Маше была оказана медицинская помощь. Ее пытались реанимировать, но, несмотря на все усилия медиков, она скончалась.

По одной из версий, девушка страдала от первичной легочной гипертензии. С 9 класса девушка находилась на домашнем обучении. Постепенно прогрессирующая болезнь опасна осложнениями, одним из которых является сердечная недостаточность и, как следствие, смерть. Выходит, экзамен – не причина смерти Марии, так как перенервничать она могла и при любых других обстоятельствах.

Несмотря на это, пользователи социальных сетей уже вовсю обвиняют в случившемся систему образования. «Все вокруг нагнетают страсти о ЕГЭ. Родителей в школе запугивают так, что самим надо успокоительное пить. Для чего такая сложная организация экзамена?» - спрашивают одни. «Господи, где твои глаза? Дети уже умирают на их ЕГЭ. Больное сердце тут не виновато. И у здорового ребенка, напуганного этими современными экзаменами с видеокамерами, наблюдения может не выдержать сердце», - считают другие. «Бедная! И родителей очень жалко! Растили, учили, любили. И вот так», - скорбят третьи.

Известно, что Мария являлась сертифицированным мастером маникюра и в свободное от учебы время принимала клиентов у себя дома. «Комсомолка» поговорила с одноклассниками девушки, которые вспоминают ее только добрыми словами.

- К сожалению, в трудную минуту очень сложно подобрать слова, Маша была очень хорошей девушкой, душевной, никогда и никаким образом не могла никого обидеть. Всегда была жизнерадостной. Мы всем классом соболезнуем родным, - говорит одна из подруг Марии.

Отметим, что по факту смерти Марии уже проводится доследственная проверка.

- В целях установления всех обстоятельств произошедшего следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, изымается медицинская и иная документация, опрашиваются родственники скончавшейся девушки, очевидцы произошедшего и другие лица, обладающие необходимой для следствия информацией, - сообщает пресс-служба Следственного комитета Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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