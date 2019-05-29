В Татарстане началось строительство парка «Лес Чудес» по сказкам Габдуллы Тукая

В Арском районе республике, где родился и провел первые годы своей жизни великий татарский поэт Габдулла Тукай, с особенными чувствами сохраняют народные традиции и память о нем. В селе Новый Кырлай, где маленький Тукай прожил три года в семье бедного крестьянина Сагди, расположен литературно-мемориальный комплекс в честь поэта.

Кроме большой усадьбы, где соседствуют маленький краеведческий музей и литературный комплекс, в селе сохранилась и избушка Сагди. Все это сейчас места настоящего паломничества для жителей Татарстана и ее гостей, для всех, кто любит и чтит память поэта, которого называют родоначальником татарской поэзии и литературы.

Вот такие красивые места на родине ТукаяФото: Лика ИСАЕВА

Среди творчества поэта одно из главных направлений – детские стихи и сказочные поэмы, главными действующими лицами в которых становились персонажи татарского фольклора: джигит и Шурале, Су-анасы, Козел и Баран, Девочка и мотылек, а также Камыр батыр.

Уже несколько лет в литературном комплексе находится резиденция татарского Деда Мороза- Кыш Бабая, и его дочки Кар Кызы. Работает она преимущественно зимой, когда зимний волшебник принимает в гости своих маленьких гостей и их родителей. Очарование покрытого снежным убором леса, чистый, прозрачный воздух и атмосфера сказок делает это место по-настоящему волшебным, и, уезжая оттуда, все жалели, что резиденция закрывается после зимнего сезона надолго.

ЗДЕСЬ ЧУДЕСА, ЗДЕСЬ БРОДИТ ШУРАЛЕ

Но 28 мая в парке возле литературного комплекса Габдуллы Тукая прошла церемония закладки уникальной интерактивной площадки парка новых и старых татарских сказок «Лес Чудес» на базе «Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы».

Церемония закладки Леса ЧудесФото: Лика ИСАЕВА

В начале леса установлен бюст Тукая. По задумке организаторов этой волшебной страны сказок будут звучать стихи поэта на двух языках. Затем всем придется пройти квест по парку, где придется встретиться и с Шурале, и с Убырлы Корчек, и побывать в замке Аждахи.

Этот парк пока существует только в виде эскизных проектов, но вскоре на берегу реки Ия неподалеку от дома Сагди появятся и Лапа Шурале, и Дом с мухоморами Убырлы Корчек, и тот самый замок Аждахи, и Избушки татарских гномов, и Беседка молодоженов Тахира и Зухры, и Живые ворота, и Папино кафе.

Персонажи сказок Тукая ожили в Лесу ЧудесФото: Лика ИСАЕВА

Это, пожалуй, будет самый страшный проект: большой дом, который обвивает громадная змея, и один из корпусов этого дома будет напоминать человеческий череп.

Вот такой будет замок АждахиФото: Лика ИСАЕВА

Встретятся дети и с влюбленными Тахиром и Зухрой, побывают в избушках татарских гномов. Разве у Тукая были стихи про гномов?

- Конечно не было, но ведь этот «Лес Чудес» будем создавать мы, современные люди, и у каждого из нас есть уникальный шанс написать свою сказку, где смогут проявить себя семь гномов, - улыбнулась директор «Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы» Юлия Таланова. – Этот проект мы делаем для всех нас, и каждого приглашаем принять участие в нем.

Гостей встречали Кыш Бабай и его дочка Кар КызыФото: Лика ИСАЕВА

СОЗДАДИМ СВОИМИ РУКАМИ СКАЗКУ ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ

Эскизы будущих домов для обитателей «Леса Чудес» показала заместитель директора Оксана Артеменко. Она призналась, что проект новой сказки очень дорогой, но осуществить его – это дело принципа и национальной гордости. В Татарстане должен появиться такой лес, ведь именно здесь родился великий Тукай.

- Вы только посмотрите, какие здесь красивые места, - раскинула руки Оксана Артеменко. – Именно здесь маленький Тукай слышал сказку про водяную Су-анасы, про лесного лешего Шурале. Где, как не здесь, наши дети смогут узнать и о своем народе, и национальные сказки, легенды?

На границе резиденции протекает река Ия. Под мостом соорудили плотину бобры. В небольшой заводи, которая уже начала заболачиваться, проживает семейство этих грызунов. Видели здесь и цаплю, только на церемонии закладки леса было столько детского гомона и шума, что лесные и речные обитатели предпочли не показываться на глаза.

Бобры устроили запруду на реке ИяФото: Лика ИСАЕВА

Каждый посетитель или целая семья, которые приехали на церемонию закладки интерактивного парка «Леса чудес» смогли увековечить свою фамилию во время, сложив сказочную тропу героев из именной плитки, изготовленной своими руками на мастер-классе.

Можно было самостоятельно сделать плитку для тропинокФото: Лика ИСАЕВА

Корреспонденты «КП-Казань» вложили свой вклад, приняв участие в посадку кустов, из которых позже разрастется живая изгородь.

Корреспонденты "КП-Казань" посадили живую изгородьФото: Лика ИСАЕВА

ПОМОЧЬ СМОЖЕТ КАЖДЫЙ

C 1 июля «Лес Чудес» готов принять первых посетителей. Пока для них будут доступны только спортивные развлечения - батуты, веревочный городок и стрельба из лука.

Все гости Леса смогут научиться стрелять из лукаФото: Лика ИСАЕВА

Одновременно будет строиться убежище для Шурале, которую все называют Лапой. Гости будут проходить по нему, и, поднявшись чуть выше, увидят это убежище. которое действительно будет напоминать руку-лапу лесного страшилища.

Во время мастер-класса дети рисовали на футболкахФото: Лика ИСАЕВА

Сказки, по мотивам которых появятся татарские гномы, можем придумать мы сами. Это и будет наш вклад в создание современного татарского эпоса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/711967" frameborder="0"></iframe> В Татарстане началось строительство парка «Лес Чудес» по сказкам Габдуллы Тукая.Лика ИСАЕВА

Кстати, этот проект помог получить работу 15 жителям Арского района.