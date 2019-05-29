В Чебоксарах на ЕГЭ по математике умерла школьница

В среду 29 мая в Чебоксарах во время сдачи ЕГЭ-2019 по математике в школе №38 скончалась ученица 11 класса. Известно, что девушка с самого утра выглядела нездоровой.

- Дежурившие в школе медицинские работники и организаторы экзамена настоятельно рекомендовали девушке и ее родителям отказаться от участия в экзамене. Однако совершеннолетняя выпускница приняла решение сдавать экзамен, - сообщили в министерстве образования Чувашии.

Девушка пробыла на экзамене около часа, а после попросила разрешения выйти из кабинета. В коридоре есть стало плохо. Школьнице была оказана медицинская помощь. Ее пытались реанимировать. Но несмотря на все усилия медиков, она скончалась.

Причины смерти в том же министерстве образования Чувашии пока не уточняют. Но, согласно предварительным данным, девушка могла скончаться от врожденного порока сердца. Известно, у нее была инвалидность.