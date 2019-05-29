2019-05-29T17:30:45+03:00
Происшествия

В Чебоксарах на ЕГЭ по математике умерла школьница

По предварительным данным, причиной смерти девушки стал врожденный порок сердца
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments42
Девушка пробыла на экзамене около часа, а после попросила разрешения выйти из кабинета.Девушка пробыла на экзамене около часа, а после попросила разрешения выйти из кабинета.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В среду 29 мая в Чебоксарах во время сдачи ЕГЭ-2019 по математике в школе №38 скончалась ученица 11 класса. Известно, что девушка с самого утра выглядела нездоровой.

- Дежурившие в школе медицинские работники и организаторы экзамена настоятельно рекомендовали девушке и ее родителям отказаться от участия в экзамене. Однако совершеннолетняя выпускница приняла решение сдавать экзамен, - сообщили в министерстве образования Чувашии.

Девушка пробыла на экзамене около часа, а после попросила разрешения выйти из кабинета. В коридоре есть стало плохо. Школьнице была оказана медицинская помощь. Ее пытались реанимировать. Но несмотря на все усилия медиков, она скончалась.

Причины смерти в том же министерстве образования Чувашии пока не уточняют. Но, согласно предварительным данным, девушка могла скончаться от врожденного порока сердца. Известно, у нее была инвалидность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Прокуратура Чувашии потребовала поставить остановки для школьников Алатырского района
2 июня в Казани дайверы очистят от мусора дно озера Глубокое
"Очень опасно стало там находиться": жители Набережных Челнов просят отремонтировать памятник Владимиру Высоцкому
В Казани ищут водителя, который сбил на улице Аделя Кутуя человека и скрылся
Казанское "Динамо" усилилось двукратной чемпионкой Европы
В Казани 16-летнего афериста, обчистившего счет женщин под предлогом покупки детской кроватки, приговорили к штрафу
В Казани президент Татарстана встретился с послом ЮАР в России
МВД Татарстана потратит на корм для служебных собак более 51 миллиона рублей
Попросился в туалет и сбежал: приговоренный к колонии выскользнул из казанского суда
В Казани на улице Гагарина появились канализационные люки в виде монеты «копейки»
Президент Татарстана вручит республиканские награды членам оргкомитета ЧМ-2018
Экс-сотрудника Минкульта Татарстана и директора фирмы будут судить за хищение 3,3 миллиона рублей
В Татарстане вновь ожидают грозы с сильным ветром до 20 м/с
Билайн предлагает флагманы Samsung с ежегодной заменой на новую модель и экономией до 40%
Купальный сезон 2019 в Татарстане: из 34 оборудованных пляжей готовы только 16
После пожара в «Нижнекамскнефтехиме» скончался третий рабочий
На День защиты детей-2019 в Чебоксарах выступят «Дискотека Авария», Мари Краймбрери и Alekseev
В Набережных Челнах в ДТП перевернулась маршрутка с людьми: пострадали четыре человека