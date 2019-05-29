Креветки, гребешки, семга и копченый осетр: на Сабантуй-2019 в Казани потратят почти 72 миллиона рублей

На сайте госзакупок появились тендеры на проведение в Казани Сабантуя-2019, который состоится меньше чем через месяц – 23 июня. В столице Татарстана гулянья пройдут на четырех площадках: в Березовой роще у поселка Мирного, в лесопарке у озера Лебяжьего, на городском ипподроме и в Дербышках.

В частности, управление культуры Казани объявило тендер на 38,6 миллионов рублей. Эти деньги будут потрачены на организацию праздника в Березовой роще. В ней запланирован 90-минутный концерт с народными песнями, хитами татарской эстрады и танцами. Немалое внимание будет уделено оформлению площадки и ее техническому оснащению.

Почетных гостей мероприятия будут встречать два юмориста и шесть девушек-моделей. После для них будут накрыты столы на 300 персон. В меню: креветки, гребешки и семга, суп-лапша домашняя на курином бульоне с треугольниками, татарская выпечка, ананасы, черешня, малина, морсы и минеральная вода.

Однако в техническом задании прописано и специальное меню на 50 человек. Им предложат слабосоленого омуля, муксун, угорь, осетра горячего копчения с томатами черри и зеленью, лосося слабосоленый с каперсами, сервелат из конины с душистым перцем, окорок говяжий, язык отварной с хреном и домашней горчицей, утиную грудку подкопченная на ольховой стружке, тартар из тунца с кунжутным маслом и авокадо, фруктовое ассорти с ягодами, а также нарезку домашних сыров.

Также на праздновании будет присутствовать 20 VIP-гостей. В срубе с террасой и дровяной печкой им предложат пройти кулинарный мастер-класс. В процессе они смогут попробовать утку, запеченную с брусничным соусом, зур балиш с картофелем, телятину и гусем, конину тушеную с овощами, мед в сотах, орехи, пахлаву и пастилу.

Еще 1 миллион рублей на Сабантуй в Березовой роще выделят Вахитовский и Приволжский район Казани. За эти деньги организовано несколько концертных площадок и оформлено «Татарское подворье».

Все в те же 38,6 миллионов рублей включено в проведение Сабантуя-2019 на городском ипподроме. Там пройдут скачки с общим призовым фондом 1,8 миллионов рублей.

- Распределение призового фонда: в каждой из 10 категорий 1 000 рублей получают все участники успешно прошедшие дистанцию, оставшийся призовой фонд делится в соотношении: 1 место - 50% от оставшегося призового фонда, 2 место - 30% от оставшегося призового фонда, 3 место - оставшийся призовой фонд, - написано в документах к тендеру.

Также на площадке будет проходить лотерея. Ее призами станут: телевизор, пылесос, микроволновая печь СВЧ, кухонный комбайн, утюг, соковыжималка, вентилятор напольный и блендер. В промежутках между забегами публику будут развлекать артисты.

16,7 миллиона рублей выделено на празднование Сабантуя-2019 в лесопарке у озера Лебяжье. Гулянья там будут рассчитаны на 25 тысяч человек. Праздник с неба будут снимать кадрокоптеры.

Призами для победителей конкурсов здесь станут: холодильники, пылесосы и мобильные телефоны. Однако главным призом станет легковой автомобиль LADA Grantа с двигателем в 106 лошадиных сил. На площадке также будет организован фуршет, но уже на 150 человек.

Тендер на проведение Сабантуя-2019 в Дербышках опубликовали власти Советского района Казани. Он там обойдется в более чем 14,5 миллиона рублей. На площадке пройдет 4-часовая развлекательная программа. В ходе нее казанцы и гости города смогут выиграть газовую плиту, живого белого барана и петуха. Кроме того, для участников праздника заготовят 400 сухих пайков.