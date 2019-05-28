2019-05-28T18:36:38+03:00
Общество

"Девочки стеснялись, им было не по себе": В школе под Пензой во время сдачи ЕГЭ в туалетах сняли двери

По словам выпускников, за ними установили слишком уж жесткий контроль [Видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Многие школьники стеснялись ходить в туалет.Многие школьники стеснялись ходить в туалет.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сдача ЕГЭ в 226-й школе в городе Заречный обернулась скандалом. Выпускники в социальных сетях пожаловались на чрезмерно жесткий контроль во время экзамена. Причем, речь шла не о металлодетекторах или придирчивости педагогов, а о туалетах. Мало того, что школьникам приходилось ходить умываться и справлять нужду в сопровождении, так в туалетах еще и двери решили снять, выставив все происходящее в санузле на всеобщее обозрение.

Школьники делились впечатлениями. По их словам, за ними наблюдали не только во время умывания, но и когда дети заходили в туалет по нужде. Многие отмечают, что школьницы стеснялись, им было не по себе, а многие даже терпели, чтобы не ходить в туалет при людях.

- Мало того, организатор заходила в туалет и открывала дверь между комнатой с раковинами и самими туалетами. Кроме того, в туалете были большие окна без штор, которые закрыть было нельзя, а жалюзи закрывали лишь верхнюю часть одного из окон и их опустить было просто невозможно. Организатор наблюдала за тем, как я мыла руки, умывалась, сопровождая меня. Аудитория находилась около туалета, а потому слышно было, как ходили в коридоре. Моя одноклассница слышала, как включали воду. Вчера был слишком жестокий контроль над нашими действиями, и я считаю, что снять двери в туалете - это перебор! Неудобно было и сидящем в аудитории, и тем, кто вышел в туалетную комнату, - приводит слова одной из выпускниц портал Пенза-Взгляд.

Естественно, что эта тема стала самой обсуждаемой в Пензенской области. Люди в соцсетях делились мнениями, что побудило людей пойти на такой шаг.

- Как так можно? Я, например, стесняюсь при людях в туалет ходить, уверена, что и школьникам, особенно девочкам, было не по себе, - написала одна из жительниц Заречного.

- А что только дери в туалетах сняли? Можно было вообще унитазы рядом с партами поставить! - предложила еще одна девушка в соцсетях.

В департаменте образования области заявили, что все дело не в чрезмерной слежке, а в ремонте в школе. В администрации региона также отреагировали оперативно. Там обязали школу вернуть двери на их логичные места. Прокомментировала инцидент и детский омбудсмен региона Елена Столярова. По ее словам, если двери в туалетах сняли только ради слежки за выпускниками, то это самая настоящая глупость.

сняли двери в туалетах во время ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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