2019-05-29T09:47:05+03:00
Общество

ОАО «РЖД» нашло новые способы взаимодействия с клиентами

Компания оптимизирует работу
Юлия РЕВИНА
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Куйбышевский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» 24 мая в Набережных Челнах провел бизнес-завтрак для своих партнеров и клиентов. Мероприятие в таком формате прошло впервые, однако уже успело заявить о себе как перспективном направлении выстраивания взаимоотношений, уверены участники встречи.

- Мы не только рассказали о своей работе, но и получили обратную связь от наших клиентов. Это очень ценно для нас всех, - сообщил «Комсомолке» исполняющий обязанности заместителя начальника Уфимской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ по коммерческим вопросам ОАО «РЖД» Тагир Гарифуллин.

Спикеры бизнес-завтрака рассказали гостям мероприятия об изменениях в деятельности ОАО «РЖД» и других профильных компаний в части взаимодействия с клиентами, развитии контейнерных перевозок, логистических и терминально-складских услуг.

- Нам важно понимать потребности клиента, эффективно выстраивать процесс перевозок, повышая сервис и снижая транспортную составляющую в цене продукции, - отметила в выступлении руководитель Центра продажи услуг Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» Оксана Ефремова.

Так, по ее словам, с 2017 года по принципу «единого окна» в первую очередь для предприятий малого и среднего бизнеса функционируют центры продажи услуг, где специалисты РЖД отвечают клиентам на все вопросы, рассчитывают стоимость доставки груза и выстраивают индивидуальную логистическую цепочку.

Как отметили спикеры, для удобства клиентов взаимодействие сторон в последнее время активно переходит в электронный формат. Это позволяет не только экономить время на оформление и пересылку документов, но и сократить влияние человеческого фактора на некоторые процессы.

В свою очередь гости бизнес-завтрака успели озвучить наболевшие вопросы и достичь определенных соглашений в решении определенных задач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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