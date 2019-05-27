2019-05-27T15:23:20+03:00
Общество

"Свою бабу бережет и себя любимого не забывает": жительница Казани просит запретить мужчинам заходить в женские консультации

Ее возмутило, что пришедшие со своими женами мужчины зачастую сидят, занимая места для беременных женщин
Владимир КРУПСКИЙ
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Впрочем, далеко не все татарстанцы поддержали инициативу местной жительницы.Впрочем, далеко не все татарстанцы поддержали инициативу местной жительницы.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В женских консультациях нет места мужчинам. Так считает одна из жительниц Казани. Она выложила в соцсетях пост, в котором раскритиковала поведение представителей сильного пола в подобных медучреждениях.

По ее словам, мужчины там ведут себя неподобающим образом. В частности, не уступают места беременным женщинам.

- Не так давно пришлось посетить женскую консультацию (хожу примерно раз в год на профосмотр). Была неприятно удивлена... мужчины! с какой целью вы ходите туда вместе со своими женщинами? А, вы, милые барышни, с какой целью берете своих мужчин туда с собой? Да, это еще пол беды. вот пришел он, такой, в женскую консультацию, посадил свою беременюшу и сам тоже сел(!)... а другие беременные стоят. Выходит, что свою бабу бережет и себя любимого не забывает, а на других большой и красный привет. К слову, я сама никогда в консультации не сажусь, если есть беременные, - написала женщина (пунктуация автора сохранена - Ред.).

Данное сообщение в одной из групп в соцсетях Казани, вызвало широкое обсуждение. Многие девушки поддержали идею запретить мужчинам вход в женские консультации.

- Тоже не понимаю такого участия мужей, ну отвёз, посидел бы в машине, на улице на свежем воздухе подождал бы. Многие женщины приходят в консультацию по болезни, не только беременные. Считаю, что это место исключительно для женщин. Как и роддом. Тоже были случаи когда все семейство гуляли по коридорам, хотя это вроде как запрещено, - написала под постом горожанки другая жительница Казани.

- Вообще мы там раздетые ходим. Да, знаю, что в отдельных кабинетах, но врачи и медсестры ходят, двери открываются. Сама как-то видела, что какой-то мужчина заглядывал в приоткрытую дверь, а я там, простите, без трусов сидела, - поделилась еще одна посетительница соцсетей.

Впрочем, были и те, кто осудил предложение жительницы Казани. По мнению ряда интернет-пользователей, которое они высказали в комментариях, мужья посещают женские консультации не просто так, а приходят, например, на УЗИ, чтобы узнать пол ребенка, сдать анализы, или просто поддерживают жен, которым в консультации может стать плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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