На Казань обрушился ливень и град размером с грецкий орех
В четверг, 22 мая, приблизительно в два часа дня на Казань, несмотря на теплую погоду, обрушился ливень с сильным ветром.
Резкое ухудшение погоды поразило горожан настолько, что они начали снимать происходящее на камеры своих мобильных телефонов и выкладывать записи в интернет. так, например, в Кировском районе Казани вместе с дождем с неба начал падать град размером с грецкий орех!
- Град в Казани, район улицы Светлой, - написал в соцсетях интернет-пользователь Амир Мамин.
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И если кто-то снимал град с балкона, то были в Казани и те, кто попал в эпицентр непогоды прямо на улице. Так, интернет-пользователь samat1kk решил отправиться в университет на велосипеде, не догадываясь о том, что его ждет.
Фото: instagram.com/samat1kk
Ливень прошел и в Козловском районе Чувашии. Многие считают, что непогода в Казань пришла именно оттуда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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