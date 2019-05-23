2019-05-23T16:35:36+03:00
Общество

На Казань обрушился ливень и град размером с грецкий орех

Горожане начали выкладывать в интернет видео природного явления [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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В четверг, 22 мая, приблизительно в два часа дня на Казань, несмотря на теплую погоду, обрушился ливень с сильным ветром.

Резкое ухудшение погоды поразило горожан настолько, что они начали снимать происходящее на камеры своих мобильных телефонов и выкладывать записи в интернет. так, например, в Кировском районе Казани вместе с дождем с неба начал падать град размером с грецкий орех!

- Град в Казани, район улицы Светлой, - написал в соцсетях интернет-пользователь Амир Мамин.

23 мая 2019 года в Казани во время грозы выпал град..соцсети

И если кто-то снимал град с балкона, то были в Казани и те, кто попал в эпицентр непогоды прямо на улице. Так, интернет-пользователь samat1kk решил отправиться в университет на велосипеде, не догадываясь о том, что его ждет.

Фото: instagram.com/samat1kk

Фото: instagram.com/samat1kk

Ливень прошел и в Козловском районе Чувашии. Многие считают, что непогода в Казань пришла именно оттуда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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