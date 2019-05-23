На Казань обрушился ливень и град размером с грецкий орех

В четверг, 22 мая, приблизительно в два часа дня на Казань, несмотря на теплую погоду, обрушился ливень с сильным ветром.

Резкое ухудшение погоды поразило горожан настолько, что они начали снимать происходящее на камеры своих мобильных телефонов и выкладывать записи в интернет. так, например, в Кировском районе Казани вместе с дождем с неба начал падать град размером с грецкий орех!

- Град в Казани, район улицы Светлой, - написал в соцсетях интернет-пользователь Амир Мамин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/710615" frameborder="0"></iframe> 23 мая 2019 года в Казани во время грозы выпал град..соцсети

И если кто-то снимал град с балкона, то были в Казани и те, кто попал в эпицентр непогоды прямо на улице. Так, интернет-пользователь samat1kk решил отправиться в университет на велосипеде, не догадываясь о том, что его ждет.

Фото: instagram.com/samat1kk

Ливень прошел и в Козловском районе Чувашии. Многие считают, что непогода в Казань пришла именно оттуда.

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