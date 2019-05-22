Не нравится армия - не закончишь школу: В Татарстане ученика грозились оставить на второй год за отказ участвовать в военных сборах

Обязательные военные сборы для школьников вещь не новая. Но что делать, если в свои 17 лет ты твердо решил сторониться оружия и быть пацифистом? Десятиклассник Камиль из села Новый Кырлай в Арском районе Татарстана не стал изменять своим принципам и отказался ехать на сборы. В ответ на это администрация школы пригрозила парню годовой «двойкой» по ОБЖ и оставлением на второй год.

Подросток пытался найти поддержку у родителей, но те неожиданно отказали в этом сыну. В попытках вразумить Камиля они отняли у него телефон и ноутбук. Однако даже это не заставило мальчика сдаться. Поразмыслив, он обратился за помощью в правозащитную организацию родителей призывников Татарстана «За сыновей».

Там Камиля выслушали и поняли. Организация приобрела юному пацифисту новый мобильный телефон и добилась того, что он не принял участие в военных сборах и при этом был переведен в 11 класс.

- У парня все нормально. От сборов он отбился. Из школы не отчисли, - сообщил «Комсомолке» председатель организации «За сыновей» Николай Павлов.

Камиль намерен и дальше осуждать всякую войну, отрицая саму возможность войн быть правомерными. С родителями старшеклассник помирился и проблем в школе больше не имеет.