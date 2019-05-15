2019-05-21T15:36:55+03:00
Звезды

В Татарском театре кукол "Экият" проходят гастроли Курского театра кукол

Юным зрителям покажут три постановки
Софья ВАЛЕЕВА
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Вот такие коты помогли юному музыканту ТомазоВот такие коты помогли юному музыканту ТомазоФото: Из материалов пресс-службы
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Татарский государственный театр кукол "Экият" вновь встречает гостей. С ответным визитом в столице Татарстана 15-19 мая выступит Курский государственный театр кукол.

Приветственными словами открыли первый гастрольный спектакль заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, директор Курского театра Александра Кондратова и главный режиссер КГТК Валерий Бугаев. Казанские зрители увидят три удивительные истории: «Венецианское адажио, или кот, который жил в водосточной трубе», «38 попугаев», «Ладушки».

«Венецианское адажио, или кот, который жил в водосточной трубе» - чудесная история о том, как венецианские коты спасли влюбленного юношу - музыканта Томазо. Конечно же, полноправным героем этого спектакля является музыка, и не просто музыка, а «Адажио» Томазо Альбинони, покорившая миллионы сердец по всему миру. Прекрасные декорации, мосты, каналы, гондолы и уличные артисты перенесут вас в Венецию 17 века. А хвостатые друзья покорят вас своей храбростью и отвагой.

Зрители во время просмотра этого удивительного спектакля даже замирали, переживая за судьбой и жизнью героев постановки. Юные казанцы аплодировали так, что отбили свои ладошки и после представления обсуждали с мамами историю Томазо и его маленьких друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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