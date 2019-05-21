Это точно Премьер-Лига?: «Рубин» и «Анжи» выдали один из самых скучных матчей российского сезона

Лет шесть назад вывеска «Рубин» - «Анжи» в российском футболе смотрелась довольно ярко. Махачкалинцы, собрав звездный состав, тогда боролись за место в Лиге Чемпионов, «Рубин» - также шел в лидерах. Прошло время и сейчас матч между этими командами рассматривался как бесполезный, по сути своей, товарищеский.

ПРОЩАЛЬНЫЙ МАТЧ БЕРДЫЕВА

Обе команды в нынешнем сезоне уже доигрывают чемпионат. «Анжи», как и предполагалось, уже вылетел из Премьер-Лиги и сейчас вообще неизвестно, сохранит ли команда профессиональный статус, «Рубин» же вылета в первую лигу избежал. Команда идет на 10-м месте и ниже 11 строчки в любом случае не опустится.

Казанцы выглядели безусловным фаворитом матча. Во-первых, все же класс команды сейчас выше, во-вторых, по всей вероятности в конце сезона пост главного тренера команды покинет Курбан Бердыев, получается, что этот матч становился для него последним у руля «Рубина» перед казанскими болельщиками.

СОСТАВ СЕРЕДНЯКА ФНЛ

Бердыев отрядил в стартовый состав всех сильнейших. Неожиданность была лишь одна. Место в воротах занял Бабурин, отправив в запас Коновалова. Что касается состава «Анжи», то львиная доля фамилий мало что скажет неискушенному болельщику.

По сути за махачкалинцев играет молодежь, разбавленная рядом игроков постарше. Как высказался один из экспертов на российском ТВ, сейчас состав «Анжи» больше подходит для середняка ФНЛ.

НОМИНАНТ НА ПРЕМИЮ «ПРОМАХ ГОДА»

При этом, именно гости активнее начали матч. Так, на 21 минуте «Анжи» удалась быстрая атака. Ахъядов здорово забросил мяч в штрафную на Агаларова, которого совершенно забыли защитники «Рубина». Тот здорово пробил, но Бабурин сумел выручить «Рубин».

Казанцы ответили неплохим розыгрышем углового. После подачи корнера Сорокин сбросил мяч на Могилевца, который был один перед пустыми воротами, но умудрился стать номинантом на премию «промах года».

Во втором тайме, казалось, что игра пойдет поживее. Уже в дебюте Башкиров неплохо пробил издали. Однако, этот удар, по сути, оказался самым опасным за весь второй тайм. Только за минуту до финального свистка все тот же Башкиров вновь пробил из-за штрафной, но опасным моментом это назвать было нельзя.

«ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ В ПОЗИЦИОННОЙ АТАКЕ»

В итоге довольно скучные нули, которые, в принципе, отражают суть происходившего на поле. Никто из команд победы в понедельничный вечер не заслужил.

- Я уже до игры говорил, что «Анжи» достаточно неплохо обороняется, что они и продемонстрировали сегодня. Если бы те немногочисленные моменты, которые были, мы реализовали, может быть, игра немножко раскрылась. Почему так мало моментов было в матче? Потому что достаточно квалифицированно «Анжи» работает в обороне, высокорослые игроки. У нас, к сожалению, Сагитова на 90 минут не хватает. Если бы хватало, может быть, сразу вышел бы. На втором этаже у нас проблемы были. Старались низом как-то вскрыть, но не получалось. Шанс был при стандартах. В целом, при грамотной обороне соперника у нас есть проблемы в позиционной атаке, - прокомментировал итог матча Курбан Бердыев.

Нули в Казани позволили «Анжи» выйти вперед в споре с красноярским «Енисеем» за право не занять последнее место в турнирной таблице. «Рубин» же с 36 очками остался 10-м. В последнем туре у казанцев еще будет шанс испортить праздник «Краснодару». Южане в этом сезоне впервые в истории пробились в Лигу Чемпионов. Однако поражение от «Рубина» заставит их проходить через квалификацию.